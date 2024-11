A Cuasso al Monte si rinnova l’appuntamento con la Lanternata di San Martino all’Alpe Tedesco

La Lanternata di San Martino torna ad illuminare la vetta dell’Alpe Tedesco domenica 10 novembre. Bambini e famiglie sono invitati a portare la propria lanterna per partecipare a questa passeggiata suggestiva al calar della sera, immersi nella magia del bosco di notte illuminato da centinaia di lanterne e animato da storie e racconti itineranti.

In questi giorni dei laboratori creativi coinvolgono i piccoli alunni dell’asilo di Cuasso al Monte e i pazienti dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte per realizzare insieme originali lanterne a partire da barattoli di vetro, carta colorata ed elementi naturali.

Le lanterne saranno a disposizione dei partecipanti a partire dalle ore 17.30 di domenica 10 novembre, in vetta all’Alpe Tedesco (parcheggio di via Al Poncione), per illuminare insieme il percorso. Infine per tutti una merenda a base di biscotti, tè, vin brulè e cioccolata calda.

La manifestazione, promossa dall’associazione On, è giunta alla sua dodicesima edizione, rinnovando ogni anno l’idea di avvicinare bambini e famiglie alla natura, da vivere con rispetto e senza paura. Una missione educativa cui si aggiunge la vocazione benefica, dato che il ricavato della serata è devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli per il progetto Il Faro, un approdo sicuro dove accogliere chi si prende cura dei bambini ricoverati all’Ospedale Del Ponte: le loro famiglie, ma anche ricercatori e specializzandi dell’Università dell’Insubria.