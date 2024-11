A Tradate la Croce Rossa propone un corso sulle manovre salvavita dei bambini

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Varese, propone un appuntamento dedicato alla sicurezza dei più piccoli: il Corso Manovre Salvavita che si terrà sabato 16 novembre 2024 presso la sede di Croce Rossa Italiana a Tradate, in Via del Carso 29.

Questo corso, della durata di quattro ore dalle 8:30 alle 12:30, fornirà le competenze pratiche e teoriche necessarie per affrontare situazioni d’emergenza nei bambini e neonati, rendendo ogni partecipante più sicuro e preparato nel caso in cui dovesse intervenire. Il corso è aperto al pubblico e sarà tenuto dagli Istruttori accreditati della Croce Rossa Italiana, che guideranno i partecipanti attraverso una serie di tecniche salvavita indispensabili.

L’iniziativa è pensata per genitori, nonni, insegnanti, educatori e per chiunque desideri essere preparato in caso di emergenza per i più piccoli.

Quota partecipazione: €40,00 – in caso di partecipazione di 2 persone dello stesso nucleo famigliare: € 35,00 per persona.

Per iscrizioni e maggiori informazioni, è possibile contattare la Croce Rossa Italiana Comitato di Varese, Tradate, Gazzada Schianno al numero WhatsApp 3460266102 o via e-mail all’indirizzo salute.tradate@crivarese.it o al numero di telefono: 0331.844890