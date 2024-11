La notte del racconto con i bambini di Lavena Ponte Tresa

“Un mondo di sogni” è il titolo de La notte del racconto 2024 promossa a Lavena Ponte Tresa dalla Biblioteca Lidia Macchi per la serata di venerdì 8 novembre a partire dalle ore 20 nel parcheggio dell’Area Feste di Lavena.

Un momento magico, che si svolge in contemporanea in decine di località svizzere, durante il quale i bambini e gli adulti avranno la possibilità di condividere e godersi il piacere della lettura ad alta voce e itinerante per le vie del centro storico di Lavena.

Voci e atmosfere diverse guideranno i bambini (e i volontari che li accompagneranno) in un’avventura sospesa, tra racconti fantastici e luoghi reali, seguendo il filo rosso dei sogni che animano le letture proposte.

Il sogno infatti è un prezioso espediente narrativo.Dal Puck di Shakespeare in “Sogno di una notte di mezza estate” alle peripezie di “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Carrol. Stephen King ha utilizzato il sogno per far leva sulle paure più recondite in “Shining” o in “Doctor Sleep”. Tutto il libro del “Piccolo Principe” di Saint Exupéry è una grande metafora dello sguardo infantile sul mondo che rimanda direttamente al sogno.

Ciascuno ha dei sogni: piccoli o grandi, dolci o magari, chissà, anche segreti. Sono davvero tanti i protagonisti della letteratura per l’infanzia che raccontano i propri sogni – fantasie, incubi, utopie, o ancora sogni ad ad occhi aperti. I racconti di fantasia, i mondi surreali o i viaggi onirici offrono molti spunti per vivere la Notte del racconto all’insegna di «Un mondo di sogni».

L’appuntamento è per Venerdì 8 novembre 2024 alle ore 20 presso le aree feste di Lavena Ponte Tresa, per tutti i bambini delle scuole materne ed elementari e per i ragazi delle medie.

Cioccolata calda vin brulè (per i genitori)e pop-corn saranno offerti dalla Proloco.

Ciascun partecipante dovrà essere munito di torcia e ben coperto

La partecipazione è libera e gratuita. Ma è richiesta la compilazione dell’adesione (QUI IL MODULO)

Sarà importante restituire il tagliando di partecipazione alle insegnanti, o nella apposita scatola all’ingresso della scuola o presso la Biblioteca Comunale “Lidia Macchi” di Lavena Ponte Tresa, in via Meneganti 2.

Per maggiori informazioni 0332 523394.