Menopausa e benessere, a Lavena Ponte Tresa si parla di “Seconda Primavera” al femminile

Un pomeriggio dedicato alla consapevolezza e al benessere femminile: domenica 30 marzo alle ore 15:30, nella Sala Polivalente “Antica Rimessa del Tram” a Lavena Ponte Tresa, si terrà “La Seconda Primavera”, un evento di sensibilizzazione su come affrontare al meglio la menopausa.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Lavena Ponte Tresa, è promosso da Sonia Antonioli – Natura Studio Igiene ed Estetica, in collaborazione con il Centro per la Famiglia della Comunità Montana di Piambello. L’ingresso è libero.

Durante il pomeriggio interverranno esperte di diversi ambiti per offrire un quadro completo su questa fase della vita femminile: Dott.ssa Selene Cominotti, ginecologa e sessuologa clinica, parlerà de “L’altra metà della vita delle donne: conoscere la menopausa per una longevità in salute”; Dott.ssa Chiara Ribaga, psicologa e psicoterapeuta, approfondirà “+ Donna – Pausa. Gli aspetti psicologici di una nuova età”; Dott.ssa Maria Concetta Perna, biologa nutrizionista, affronterà il tema “Mangio meno, ingrasso uguale”; Sonia Antonioli, estetista specializzata in discipline bioenergetiche, chiuderà l’incontro con “La bioenergetica della pelle: menopausa tra emozioni e somatizzazioni”.

Un appuntamento importante per tutte le donne che vogliono vivere questa fase con consapevolezza e benessere, grazie al supporto di esperti pronti a fornire strumenti utili per una seconda primavera in salute e serenità.