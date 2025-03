“La seconda primavera”, a Lavena Ponte Tresa un incontro sulla menopausa

L’evento è promosso da Natura Studio Igiene Estetica di Sonia Antonioli, con il patrocinio del Comune di Lavena Ponte Tresa e in collaborazione con il Centro per la Famiglia di Cadegliano Viconago

La menopausa non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una “seconda primavera”: un momento di trasformazione per tutte le donne che non sempre viene vissuto positivamente. Per approfondire gli aspetti legati a questa fase della vita femminile e offrire consigli utili ad affrontarla con consapevolezza e serenità, si terrà l’evento “La seconda primavera” un incontro di sensibilizzazione a porte aperte, con esperti di diversi settori pronti a fornire strumenti utili per affrontare il cambiamento.

L’appuntamento, a ingresso libero, vedrà la partecipazione di professionisti qualificati che tratteranno i diversi aspetti della menopausa:

• Dott.ssa Selene Cominotti, ginecologa e sessuologa clinica, farà un intervento dal titolo “L’altra metà della vita delle donne: Conoscere la menopausa per una longevità in salute”, offrendo una chiave di lettura per comprendere i cambiamenti nella quotidianità, che accompagnano questa fase della vita delle donne.

• Dott.ssa Chiara Ribaga, psicologa psicoterapeuta, affronterà le implicazioni psicologiche della menopausa e l’importanza del benessere mentale con un intervento dal titolo “+Donna -Pausa. Gli aspetti psicologici di una nuova età”

• Dott.ssa Maria Concetta Perna, biologa nutrizionista, tratterà il tema “Mangio meno e ingrasso ugualmente”, offrendo consigli utili per una corretta alimentazione in menopausa.

• Sonia Antonioli, estetista specializzata in discipline bioenergetiche, parlerà de “La bioenergetica della pelle in menopausa tra emozioni e somatizzazioni”, per comprendere come corpo ed emozioni siano strettamente connessi.

L’evento è promosso da Natura Studio Igiene Estetica di Sonia Antonioli, con il patrocinio del Comune di Lavena Ponte Tresa e in collaborazione con il Centro per la Famiglia di Cadegliano Viconago.

Un’occasione imperdibile per le donne che desiderano affrontare questa fase con maggiore consapevolezza, imparando a prendersi cura di sé a 360 gradi.