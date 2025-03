A Lavena Ponte Tresa cresce la collaborazione tra Polizia locale e Controllo del vicinato: due interventi in due giorni

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino ha dato notizia di due episodi accaduti nei giorni scorsi in paese, che si sono risolti positivamente grazie alla collaborazione tra la Polizia locale e i gruppi di Controllo del vicinato.

«Lo scorso martedì grazie al gruppo del controllo di vicinato di via Libertà la Polizia locale e i Carabinieri di Ponte Tresa sono potuti intervenire prontamente su un tentativo di furto in abitazione, fortunatamente non riuscito. Il giorno successivo invece la Polizia locale è intervenuta per un furto presso il Supermercato Bennet, individuando il responsabile. Parte della refurtiva è stata recuperata».

«La comunicazione con i gruppi di controllo del vicinato è una risorsa preziosa per la prevenzione e la repressione di reati predatori e truffe – sottolinea Mastromarino – La Polizia locale di Lavena Ponte Tresa è in prima linea nell’affrontare questi odiosi fenomeni, in coordinamento con altre Polizie locali e l’Arma dei Carabinieri».