“Bartali l’eroe silenzioso” in scena al Teatro Franciscum di Mombello

NOTIZIARIO UISP del 26 marzo 2025

TEATRO E SPORT – Gino Bartali, l’eroe silenzioso

.

Il Gigante delle Montagne fa tappa a Laveno Mombello? Proprio così: grazie a un’iniziativa di ASD SPRInTZ Running Laveno, associazione dilettantistica di podismo attiva dal 2022, il pluripremiato spettacolo teatrale “Gino Bartali-eroe silenzioso” sbarca sulle rive del Lago Maggiore. L’appuntamento è per domenica 6 aprile, alle ore 16, presso il Cinema Teatro Franciscum (Viale don Ernesto Redaelli, 13 – Laveno Mombello). Si tratta del primo evento della Rassegna Teatro e Sport pensata da SPRInTZ per unire pratica sportiva e cultura, proponendo momenti di approfondimento su personaggi, storie ed eventi iconici del panorama sportivo.

Lo spettacolo della Compagnia Teatrale Luna e Gnac, con la bravissima Federica Molteni nel ruolo del campione toscano e con la regia di Carmen Pellegrinelli, ha già superato dal 2016, anno del debutto, le 300 repliche ed emozionato oltre 30.000 spettatori in Italia, Svizzera, Austria e Francia.

La vicenda, ispirata dal libro La corsa giusta di Antonio Ferrara, rappresenta uno spaccato davvero rappresentativo della storia italiana, con il fenomeno del ciclismo, tre volte vincitore del Giro d’Italia e due volte del Tour de France, campione che il Duce voleva come ambasciatore dello sport fascista nel mondo, impegnato anima e corpo nel sostegno ad una rete clandestina che durante la Seconda Guerra Mondiale ha salvato la vita a più di 800 persone. Il Ginettaccio durante il conflitto sceglie da che parte stare mettendo a disposizione della Resistenza i suoi muscoli e il suo coraggio. Pedala, avanti e indietro tra Firenze e Assisi e fa la staffetta, trasportando nella canna del telaio della sua bici i documenti contraffatti necessari per salvare intere famiglie ebree da quella vergogna che le leggi razziali hanno rappresentato per il nostro paese. Lo spettacolo ripercorre le tappe di questa storia in maniera appassionante e approfondita. Una storia che lo stesso Bartali ha sempre tenuto nascosta, perché “il bene lo si deve fare ma non lo si deve dire, che se lo dici si sciupa”.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Laveno Mombello. Per prenotazioni basta scrivere a sprintzrunninglaveno@gmail.com indicando i nominativi; ingresso adulti 12 euro, ragazzi fino a 16 anni 8 euro. Per informazioni 3930218503 / 3292114876 (telefono o whatsapp).

PATTINAGGIO A ROTELLE – Italian Skating, avanti così!

Italian skating Saronno ha aperto la stagione mettendo in fila moltissime medaglie. La prima a scendere in pista è stata Anna Rancati, primo anno e prima atleta dell’associazione in categoria effettiva federale. Porta a casa un ottimo primo posto al campionato interprovinciale Fisr svolto l’8/03 a Macherio, sotto la guida della sua allenatrice Isabella Linda Pahontu.

Sabato 15 marzo, nel campionato provinciale UISP, Italian skating Saronno – sotto la guida delle allenatrici Isabella Linda Pahontu e Valentina Spetale – ottiene grandissimi risultati nelle categorie promozionali: Aurora Ippolito prima classificata e campionessa provinciale UISP; Bianca Guffanti terza classificata; Adelina Mereacre ottava classificata; Francesca Veronesi nona classificata; Carlotta Rosiello prima classificata e campionessa provinciale UISP; Shara Sampietro prima e classificata campionessa provinciale UISP; Maxim Anitei primo classificato e campione provinciale UISP; Martina Insinnamo seconda classificata; Camilla Iannello prima classificata e campionessa provinciale UISP; Meriedeth Gabriel seconda classificata; Giulia Basilico prima classificata campionessa provinciale UISP; Iris Caracciolo seconda classificata; Helen Cojocari terza classificata.

Domenica 16 marzo, nelle categorie formule, a Busto Arsizio, trionfano: Martina Terzaghi prima classificata e campionessa provinciale UISP; Andrea Restieri primo classificato e campione provinciale UISP; Francesca Moro seconda classificata; Sara Di Paolo seconda classificata. Nelle categorie effettive: Anna Rancati prima classificata e campionessa provinciale UISP. Un grande ringraziamento a Massimiliano Cotelli, tecnico della Nazionale Italiana.

LAVENA PONTE TRESA – Le emozioni di Fido

Comprendere le emozioni per capirsi e comunicare meglio. Vale per le persone, ma anche per gli animali. La asd “Amico Fidato” che affronta la cinofilia con un approccio cognitivo relazionale e che è affiliata alla Uisp, presenta il seminario “Motivazioni ed Emozioni”, che si terrà a Lavena Ponte Tresa il 6 aprile e il 7 giugno, con la partecipazione esclusiva di Elena Garoni, medico veterinario esperta in comportamento e istruttrice cinofila, nonché autrice del libro “Piacere di conoscerti, capire i cani con le motivazioni di razza”.

Amico Fidato è un centro di educazione cinofila che utilizza un approccio cognitivo relazionale, che si basa sull’assunto che il cane emozionalmente abbia caratteristiche molto simili alle nostre e sia dotato di un pensiero e di emozioni proprie. E’ lavorando sulle emozioni che si ottengono risultati eccellenti nel percorso educativo e riabilitativo in caso di cani con disturbi comportamentali. Tutti i percorsi vengono svolti nel pieno rispetto della personalità del cane. Per info: anelli.silvia@gmail.com, oppure: 327/1199565.