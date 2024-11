Al Monastero di Torba un laboratorio di acquerello per adulti

Domenica 10 novembre 2024, dalle 14.30 alle 16.30, il Monastero di Torba ospiterà Acquarello naturalistico: la pelliccia, un laboratorio gratuito e artistico dedicato agli adulti.

Organizzato da AstroNatura, l’evento inizierà con una passeggiata alla scoperta della natura circostante, per poi proseguire con una sessione pratica in cui i partecipanti, sotto la guida di Sara Bertoncello, impareranno a riprodurre le pellicce degli animali con acquarello e matita colorata.

Per iscriversi: Escursione e laboratorio artistico Tickets

L’attività è realizzata nell’ambito del progetto Move On, iniziativa che implementa e sperimenta una serie di azioni nel territorio del Corridoio Ciclistico Regionale n. 16 della Valle Olona, all’interno della strategia bike&walk per la mobilità leggera in Provincia di Varese.