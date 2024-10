Un viaggio tra storia e natura: pedalata in e-bike dal Monastero di Torba a Santa Maria foris portas

Domenica 3 novembre 2024, alle ore 14.00, gli amanti della storia e della natura avranno l’opportunità di partecipare a una pedalata unica in e-bike, che collegherà il Monastero di Torba e il castrum di Castelseprio, segnando così un ideale passo verso la “riunificazione” di questi due straordinari siti storici.

Organizzata da Archeologistics, questa iniziativa offre la possibilità di esplorare non solo la bellezza del paesaggio circostante, ma anche di immergersi nella ricchezza culturale del territorio. Durante l’escursione, che avrà una durata di circa 3 ore, i partecipanti avranno la possibilità di visitare la chiesa di Santa Maria foris portas e il Monastero di Torba, due gioielli architettonici che raccontano storie secolari.

Entrambe le attività sono realizzate nell’ambito del progetto Move On, iniziativa che implementa e sperimenta una serie di azioni nel territorio del Corridoio Ciclistico Regionale n. 16 della Valle Olona, all’interno della strategia bike&walk per la mobilità leggera in Provincia di Varese.

Per informazioni e prenotazioni, gli interessati possono contattare Archeologistics al numero 328 8377206 o via email all’indirizzo faitorba@fondoambiente.it