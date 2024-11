“Fabrizio De André, poeta senza tempo”. Dori Ghezzi a Varese per ricevere il Premio Chiara Parole della Musica

Faber tornerà ad essere il protagonista di un emozionante viaggio tra musica e immagini. L’incontro è in programma per domenica 10 novembre, alle 17 e 30, alla Sala Napoleonica

Venticinque anni fa ci lasciava Fabrizio De André, ma le sue parole e la sua musica sono più amate che mai e costituiscono un patrimonio culturale prezioso. Quest’anno l’Associazione Amici di Piero Chiara ha deciso di rendergli omaggio con un’edizione speciale del Premio Le Parole della Musica, che dal 2010 ha accolto a Varese i più grandi cantautori italiani.

Domenica 10 novembre alle 17.30 alle Ville Ponti Faber tornerà ad essere il protagonista di un emozionante viaggio tra musica e immagini, affidato al racconto di Dori Ghezzi, sua compagna di vita e protagonista di un sodalizio personale e artistico senza uguali.

“Premio Chiara Le Parole della Musica a Fabrizio De André, poeta senza tempo. Non per conservare la memoria, ma per tenere in vita l’amore quando c’è”, si legge nelle prime righe della motivazione.

“Fabrizio De André ci accompagna nella nostra vita quotidiana – dice Bambi Lazzati, direttore Premio Chiara – e continua a emozionarci e a farci riflettere con le sue indimenticabili canzoni. Abbiamo voluto dedicare il Premio di quest’anno a una sorta di padre nobile della canzone d’autore. Sarà un’emozione speciale avere con noi Dori Ghezzi e condividere l’amore e la passione con cui tiene in vita ogni giorno la memoria di Fabrizio”.

La conduzione sarà affidata al giornalista Vittorio Colombo in un percorso tra immagini, musica e canzoni. Lo speciale omaggio a Fabrizio De André rientra nell’ambito del “Premio Chiara Le Parole della Musica”, che negli anni è stato assegnato a Francesco Guccini, Paolo Conte, Luciano Ligabue, Gianna Nannini, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, Gino Paoli e Angelo Branduardi.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Amici Piero Chiara di Varese

Info Tel 0332 335525

www.premiochiara.it – E-mail amicichiara@premiochiara.it