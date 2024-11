Fabrizio De André rivive a Varese: successo e emozione con Dori Ghezzi al Premio Chiara Le Parole della Musica

Domenica 10 novembre, alle Ville Ponti, il ricordo di Fabrizio De André ha preso vita in una serata speciale che ha registrato il tutto esaurito e riscosso un grande successo. A venticinque anni dalla sua scomparsa, le parole e la musica di Faber hanno confermato di essere più amate che mai, un patrimonio culturale che l’Associazione Amici di Piero Chiara ha celebrato con un’edizione speciale del Premio Le Parole della Musica.

Il pubblico ha seguito con emozione il racconto di Dori Ghezzi, compagna di vita e sodale artistica di De André, che ha guidato i presenti in un viaggio straordinario tra musica e immagini, in dialogo con il giornalista Vittorio Colombo, storico patron della serata. «Premio Chiara Le Parole della Musica a Fabrizio De André, poeta senza tempo. Non per conservare la memoria, ma per tenere in vita l’amore quando c’è», recitava, con grande pertinenza, la motivazione iniziale.

«Fabrizio De André ci accompagna nella nostra vita quotidiana e continua a emozionarci e farci riflettere con le sue indimenticabili canzoni – ha dichiarato Bambi Lazzati, direttore del Premio Chiara – Abbiamo dedicato il Premio di quest’anno a una sorta di padre nobile della canzone d’autore. È stato speciale condividere l’amore e la passione con cui Dori tiene viva ogni giorno la memoria di Fabrizio».

Il Premio Chiara Le Parole della Musica, che negli anni ha celebrato altri grandi della musica italiana come Francesco Guccini, Paolo Conte e Francesco De Gregori, ha onorato ancora una volta un poeta senza tempo, il cui ricordo ha scaldato il cuore di tutti i partecipanti.