A Varese nasce “Tra-Monti Festival”: tre giorni di grande musica nel parco storico di Villa Toepliz

Villa Toepliz si prepara a ospitare tre giorni di grande musica, giovedì 31 luglio, venerdì 1 agosto e sabato 2 agosto, con la prima edizione di “Tra-Monti Festival”, il cui programma è stato presentato ufficialmente nella mattinata di oggi, mercoledì 16 luglio, presso il Museo Castiglioni, situato proprio all’interno del parco.

“Prosegue il lavoro di valorizzazione dei luoghi meravigliosi del nostro territorio – ha affermato la Vicesindaca di Varese Ivana Perusin – In questo caso si tratta del parco storico di Villa Toepliz, lontano dal centro, poiché la ricca programmazione diffusa di questa estate coinvolge tutti i quartieri. Gli artisti che si esibiranno sono grandi del territorio e non solo, sicuramente “Tra-Monti” è un’iniziativa molto interessante e di grande qualità, nella bellissima cornice di questo parco”.

“Questo Festival è nasce dalla necessità di valorizzare il parco di Villa Toepliz dopo che per lungo tempo è stato “dimenticato”, se non per eroiche o sporadiche iniziative – racconta Stefano Morandini di MadBoys Eventi e Concerti – Da Santambrogino non potevo non farmi venire un’idea per riportare la cittadinanza in questo luogo bellissimo e quale miglior idea di tre giorni di bella musica”.

L’evento si articolerà in tre giorni di musica e divertimento, partendo da giovedì 31 Luglio con Alberto Fortis e il suo show piano e voce, un nome molto importante della musica italiana che ha segnato diverse generazioni. In apertura di serata, perseguendo l’obiettivo di non limitarsi alla valorizzazione dei luoghi del territorio, ma anche dei suoi artisti, calcherà il palco Alessandro Cerea, giovane cantautore varesino, già molto inserito nel mondo della cultura varesina, presenterà in anteprima il suo primo disco con i singoli più importanti del suo esordio. Venerdì 1 agosto sarà il turno della Banda Gaber, composta da gran parte dei musicisti che hanno suonato con Giorgio Gaber: un quintetto molto interessante, arricchito da racconti in musica narrati dalla voce di Luca Nesti.

La terza giornata, sabato 2 agosto, partirà dalle 12:30 ed è stata pensata al fine di promuovere realtà locali attraverso un format sviluppato tra il 2023 e il 2024, Germogli Live: “Analogamente alla visibilità che ha attualmente Villa Toepliz, anche la musica indipendente desta in situazioni critiche – prosegue Morandini – Con le serate di Germogli Live siamo riusciti a far esibire un certo numero di gruppi musicali che hanno creato una piccola associazione per sostenersi a vicenda. Abbiamo organizzato cinque serate andate tutte molto bene, alcune anche fuori da Varese, due a Milano e una a Como. Ad orario aperitivo Dj Free Angel ci farà scatenare con la sua musica anni ’80 e a seguire salirà sul palco la Seven Seas Orchestra, formazione nostrana che si rifà alla vintage music di fine ‘800/inizio ‘900″.

Grandi ospiti della serata, dalle 21:30, il Duo Bucolico. Molto amati in Italia, celebrano quest’anno i loro vent’anni di carriera, confermando il successo dell’ultimo album, “Cerbottane”, uscito nel 2024, che li ha portati a viaggiare in tutta la Penisola con 40 concerti e numerosi sold out.

“Reperire artisti di questo calibro in poco tempo non è stata un’impresa facile – conclude Morandini – Abbiamo spinto molto finché non siamo riusciti a trovare soluzioni non solo legate alle disponibilità, ma che avessero un senso artistico all’interno di questo contesto”.

In caso di pioggia, gli appuntamenti del 31 luglio e 1 agosto saranno spostati all’Auditorium San Giovanni Bosco (via Lazzaro Papi 7, Varese), mentre quello del 2 agosto al Circolo di Sant’Ambrogio (Piazza Milite Ignoto 4, Varese).