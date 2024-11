Tre giorni di festa a Ispra per parlare di volontariato

Tre giorni dedicati al volontariato a Ispra. Dal 9 all’11 novembre sono in programma una serie di iniziative per condividere esperienze e riflettere insieme. L’evento coinvolge anche diverse associazioni tra cui Acli, Andos, Avi-Camminiamo insieme e Caritas e il ricavato sarà devoluto alla Locanda della misericordia.

Tra i numerosi appuntamenti in programma segnaliamo la pizzoccherata solidale (il 10 novembre alle 12 in oratorio), i laboratori per i bambini e l’incontro con Carmela Tascone, vice presidente provinciale delle Acli (lunedì 11 alle 21 in oratorio). Qui la locandina con tutti gli appuntamenti