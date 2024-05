Precipita per 10 metri in un parcheggio multipiano a Saronno

Grave incidente in un parcheggio multipiano a Saronno: un uomo è precipitato all’interno di una bocca di lupo profonda dieci metri, forse mentre stava fuggendo.

L’allarme è scattato poco prima delle 20 di sabato 25 maggio, nella via della zona prevalentemente residenziale ai margini del centro: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno con autopompa e personale SAF da Varese, nonché Carabinieri Polizia locale.

La caduta è stata importante ma per fortuna la persona coinvolta non è in pericolo di vita, pur avendo riportato ferite significative. Quando gli operatori lo hanno raggiunto era cosciente.

L’uomo sarebbe caduto dal piano -1, “probabilmente scappando (zona spacciatori) dopo aver superato un muro di due metri di altezza e perdendo l’equilibrio, ha fatto un salto di circa 10 metri”, dice una comunicazione del comando vigili del fuoco di Varese.