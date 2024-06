Trovato morto in casa a Gallarate: il mondo della musica dice addio a Paolo Carù

Gallarate e il mondo della musica dicono addio a Paolo Carù.

Il proprietario di uno dei negozi di vinili e di dischi più famosi al mondo è morto nella mattina di venerdì 14 giugno.

Carù aveva 77 anni ed è stato trovato senza vita in casa sua, dove nell’ultimo periodo viveva da solo. Sul posto sono accorsi anche i mezzi di soccorso ma è parso subito chiaro che non ci fosse più nulla da fare. Via Postporta è stata chiusa e sul posto hanno operato anche i carabinieri per i rilievi necessari.

La sua vita è sempre stata legata al negozio di vinili e di libri che ereditò dal padre all’età di vent’anni, nel 1967, tanto da far diventare il negozio di Piazza Garibaldi un punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia e dell’Europa. Accanto a lui, a gestire la libreria, sua moglie Anna. Il The Guardian lo inserì tra i negozi di vinili indie più famosi al mondo.

VareseNews lo ha incontrato nel dicembre del 2022, in occasione degli 80anni di attività.

Ascolta l’intervista di Adelia Brigo e Roberto Morandi.