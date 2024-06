Il cordoglio per la scomparsa di Carù, che ha donato a tanti la passione per la musica

L’improvvisa scomparsa di Paolo Carù, titolare di Carù Dischi, ha colpito molte persone, dai clienti a chi collaborava con lui, alle istituzioni.

«È con indicibile dolore che dobbiamo purtroppo confermare la scomparsa di Paolo Carù, fondatore e anima del Buscadero» scrivono gli amici del Buscadero, la rivista che aveva contribuito ad animare per anni. «In questo momento siamo tutti sconvolti e senza parole. Non ci resta che stringerci alla famiglia e a tutti voi lettori. Sulla sua incredibile figura avremo modo di tornarci su con più calma nei prossimi giorni».

Il ricordo di Helena Janeczek, scrittrice Premio Strega: «Paolo Carù o del resistere, sempre uguale, al tempo che passa. Perché non ricordo un tempo in cui il suo negozio di dischi non attraesse gli appassionati della buona musica rock, blues, folk ecc. da ogni parte d’Italia in piazza Garibaldi, a Gallarate, rendendo non solo questa città di provincia ma tutta l’Italia meno provinciale. E ho in mente pochissime coppie che, negli anni, hanno continuato a vivere l’uno per l’altra, come lui e Anna, erede della meravigliosa libreria aperta nel dopoguerra dai genitori di Paolo. Che non ci sia più è un colpo dolorosissimo. Un vuoto enorme».

«Esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Carù, figura conosciuta della cultura musicale a Gallarate e in tutta la provincia di Varese» dice l’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso. «La sua passione per la musica ha arricchito la vita di moltissimi, facendo del suo negozio un punto di riferimento per gli appassionati di vinili non solo italiani ma da tutto il mondo. Con Carù perdiamo “l’uomo della musica”, un vero animatore culturale, il cui impegno e dedizione hanno lasciato un segno indelebile nel territorio».

«La morte di Paolo Carù è una grave perdita per tutta Gallarate» commenta il sindaco Andrea Cassani.

Oltre al lato pubblico, quello del grande esperto di musica ed editore del Buscadero, nonché quello del mitico negoziante di dischi, negli ultimi mesi ho potuto apprezzare anche il lato umano da quando per i problemi della salute della moglie i rapporti sono diventati necessariamente più assidui. Era legatissimo alla moglie Anna e quel distacco necessario, per la salute di lei, lo aveva messo a dura prova. Ora questa tragedia ci lascia di stucco ed è una grave perdita per la famiglia, per la città e per tutti gli appassionati di musica».

Si rivolge direttamente a Carù Claudio Trotta, uno dei maggiori organizzatori di concerti in Italia: «Caro Paolo, ci conosciamo da circa 45 anni e forse più. Ero ancora a Canale 96 quando ti ho chiamato la prima volta. Mannaggia a te mi hai trattato a pesci in faccia quella volta. Poi pian pianino la tua proverbiale scontrosità si è modificata in affettività, amicizia, fiducia, confidenza, stima, rispetto. Abbiamo avuto le nostre discussioni e liti per fortuna. Perché gli amici litigano. Ma ci volevamo un bene dell’anima. La tua anima gemella Anna al tuo fianco nella vita e nel lavoro da sempre ,da tempo purtroppo per una stramaledetta malattia non era più in grado di essere quella meravigliosa e bellissima amante,moglie,partner e tu ne soffrivi tantissimo e non te ne facevi una ragione . I nostri viaggi in Usa, in Sardegna, in tanti altri posti. I weekend sul lago Maggiore. L’amore eterno comune per Van Morrison che ti avevo portato in negozio. Sei sei sempre stato e sempre sarai un pilastro della Cultura Musicale di questo paese . Ti voglio un bene immenso. Ma in un altra vita non tenere ai rossoneri dai. Ci si vede ad ascoltare jazz insieme. Arrivederci amico mio».