Giovedì a Gallarate i funerali di Paolo Carù

I funerali di Paolo Carù si terranno giovedì 20 giugno, alle 15,45 alla Basilica Santa Maria Assunta di Gallarate. Saranno preceduti dal Santo Rosario alle 15.30. Il caro Paolo si trova presso la Casa Funeraria San Cristoforo.

Paolo Carù è scomparso all’età di 77 anni, colpito da un malore mentre si trovava in casa solo. Conosciuto in tutto il mondo per il suo storico negozio di dischi di Piazza Garibaldi, con la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto per tutto il mondo della musica e della cultura in generale.