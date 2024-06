Spicca il Murataya di Saronno nella guida sushi di Gambero Rosso

C’è anche la trattoria giapponese “Murataya” di Saronno tra i locali di cibo giapponese segnalati nella nuova edizione della Guida Sushi di Gambero Rosso.

La guida, inaugurata nel 2021 e poi sospesa a causa della pandemia da Covid-19, torna alla ribalta per il 2025 con l’obiettivo di esplorare tra sushi bar, insegne fusion, fine dining, osterie, take-away e delivery una selezione accurata dei migliori luoghi dove gustare il cibo giapponese più famoso al mondo.

Tra gli indirizzi segnalati nella guida spicca anche la trattoria a conduzione familiare “Murataya” di Saronno, aperta nel dicembre 2019 da Hitoshi San, originario di Yokohama, insieme alla moglie Lisa.

La trattoria propone piatti casalinghi, con anche alcune pietanze poco conosciute, con l’obiettivo di portare un pezzo di cultura giapponese anche a Saronno. Le specialità di Murataya non si limitano al sushi, ma si allargano anche ad un’offerta di piatti caldi.

Si legge nella guida di Gambero Rosso: “Lisa e Hitoshi in una vita precedente lavoravano in altri ambiti. Dopo essersi conosciuti a Milano, Hito decide di inseguire la sua vera passione, torna in Giappone per specializzarsi quindi è di nuovo in Italia alle prese con esperienze anche fuori dalla Lombardia. Con questa “trattoria giapponese” si mette finalmente in proprio insieme alla compagna di vita e di lavoro, che oggi è la perfetta padrona di casa di un posto intimo che sembra una casa “vera”, pieno di ricordi personali e arredato con piastrelle di cascine di campagna, basi in ferro battuto per i tavoli e vecchie lampade”.

In foto, il locale visto dall’interno

Prosegue la guida: “I piatti sono spesso frutto di ricette di famiglia, classici e realizzati con scrupolo: consigliabile il sushi e sashimi misto, poi da provare anche il roll di tempura di gamberi e salsa di soia fatta in casa, il pollo teriyaki, le insalate stagionali. Da bere qualche buon vino, birre nipponiche, sake e schochu. Attenzione a chi soffre di intolleranze. Asporto”.