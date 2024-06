Luigi, il gatto di Paolo Carù è rimasto solo e cerca casa

Luigi è un gatto bianco e nero rimasto orfano del suo padrone. Luigi era il gatto di Paolo Carù, scomparso venerdì 14 giugno nella sua casa di Gallarate dove nell’ultimo periodo viveva solo.

Proprietario del famoso negozio di dischi di Piazza Garibaldi e fondatore della rivista musicale Buscadero, Paolo Carù ha lasciano un grande vuoto nel mondo della musica, della cultura in generale, e nella sua città. Nelle ore successive alla sua scomparsa, sono tantissimi i messaggi d’affetto che si sono riversati sui quotidiani e sulle pagine social. Davanti alla porta serrata per lutto del suo negozio qualcuno ha portato un mazzo dei fiori, una rosa, un messaggio di addio.

Gli amici più stretti, ora stanno cercando di aiutare come possibile, anche cercando una nuova casa per Luigi, il gatto che Carù amava e con il quale viveva. Il post è stato pubblicato dalla signora Silvana Baldini che può essere contatta su Facebook .

“Si chiama Luigi. Si trova a Gallarate( Varese ). Non so quanto anni abbia, è un gatto adulto, cinque, sei anni. Sempre stato solo e in casa e non so come gestito. Qui, dentro la tragedia grande c’è anche la tragedia piccola. Aiutatemi a far girare questa richiesta”.