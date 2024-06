Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 14, 15, 16 giugno

Musica, divertimento e sport: Varese riabbraccia la “sua” Festa del Rugby. Porte aperte al “Levi” di Giubiano tra giovedì 13 e sabato 15 giugno. Dal minirugby al “seven”, dai dj set ai concerti dal vivo fino alla grande attenzione all’ambiente: tre giorni che sono un classico per la città. Morosolo si riempie di iniziative con il programma dell’edizione 2024 di Morosoccer. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno piatti BBQ, panzerotti, torneo di calcio 7vs7, basket 3vs3, tornei per i bambini la domenica mattina, mercatini di hobbistica e artigianato, musica dal vivo, il chiringuito la sera di sabato, la lotteria per la Casa del Giocattolo Solidale e tanto tanto altro. “Con grazia e fuoco”, a Castiglione Olona una serata di gala al castello con l’orchestra Masolino Ensemble. Venerdì 14 giugno alle 21 al Castello di Monteruzzo, l’orchestra riproporrà il suggestivo concerto già presentato con successo a Castiglione Olona e Venegono Inferiore nel corso di una serata di musica e degustazione. Il lago di Monate di nuovo protagonista dell’Italian Open Water Tour Challenge 2024. Quest’anno la Traversata dei Pionieri sarà la capofila del Trittico del Nord, percorsi molto ambiziosi che uniscono tre regioni, la Lombardia per Monate, il Trentino per il lago di Caldonazzo e Peschiera del Garda per il Veneto

BIANDRONNO – Si apre la stagione delle sagre: al Bosco del Fauno torna la festa Frittissima… e non solo. Tutte le informazioni

BRUNELLO – Domenica 16 giugno, mercatino e aperitivo solidale di Good Samaritan Odv. Non solo una grande festa, ma un momento di condivisione di risultati, di sogni e di speranze future, di progetti ed esperienze. Tutte le informazioni

CARNAGO – Spaghetti allo scoglio, gamberoni alla piastra e paella: a Carnago torna la Festa del Pesce. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – La Street Food Parade ritorna questo weekend nel suo luogo di origine, nel grande Parco della Magana. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno potrete apprezzare una vastissima selezione di piatti della tradizione, preparati sapientemente dagli autentici chef gourmet a bordo dei colorati Food Truck provenienti da tutta italia. Tutte leinformazioni

COMERIO – Il 15 giugno, le vie di Comerio si trasformeranno in una grande tavolata a cielo aperto, con specialità culinarie, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età. Partecipazione libera e aperta a tutti. Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Tutto pronto per il Salone del Libro e dell’Arte moldava Alla Fiera dell’Est che rappresenta un evento unico nel suo genere. Una manifestazione dedicata alla letteratura moldava tradotta e pubblicata in Italia ed agli autori italiani che hanno scritto sulla Moldova. Tutte le informazioni

VARESE – Giugno in libreria: sono tanti gli appuntamenti nel calendario della Libreria degli Asinelli. Un mese di presentazioni con gli autori, gruppi di lettura e incontri per grandi e bambini. Tutte le informazioni

VARESE – Torna La Fiera del DES, e arriva ai Giardini Estensi di Varese. Domenica 16 giugno dalle 10 alle 23, per la prima volta ai Giardini Estensi di Varese. Ben 80 le realtà che hanno aderito. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

CANNOBIO – Da giovedì 13 a sabato 15 giugno la colorata carovana di Rolling Truck Street Food Festival. Tutte le informazionifa tappa nella splendida cittadina sul Lago Maggiore: piatti della tradizione italiana e della miglior cucina internazionale, birre artigianali e musica per tre giorni di grande divertimento. La partecipazione è gratuita. Rolling Truck Street Food Festival. Tutte le informazioni

VERBANIA – Domenica 16 giugno Gli Ambulanti di Forte dei Marmi animano il fine settimana di Verbania. Si potranno ammirare le mitiche e originali “boutique a cielo aperto” in Piazza Garibaldi, sul Lungolago di Pallanza. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Porte aperte al giardino botanico dell’Osservatorio Schiaparelli di Varese. Domenica 16 giugno, dalle 10 fino alle 14 i volontari accompagneranno i visitatori attraverso il sentiero principale sottostante l’Osservatorio e la Serra – Tutte le informazioni

BESNATE – La cena medievale e la cerimonia d’investitura aprono il Minipalio di Besnate. Sabato 15 giugno atmosfera speciale in piazza Santa Maria del Castello, per l’evento che fa da anteprima alle gare del minipalio- Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Al Monastero di Torba per celebrare le Giornate Europee dell’Archeologia. Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno appuntamenti per grandi e piccini nel complesso monumentale longobardo, bene del Fai – Tutte le informazioni

MALNATE – Una risottata con chef Barzetti per i 40 anni de “La Finestra” di Malnate. Evento festoso con l’associazione malnatese di supporto alle persone con disabilità intellettive e relazionali – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Blackout poetry, stampe e incisioni dei ragazzi invadono Fagnano Olona. L’arte degli studenti dell’Olona International school esposta in Comune e nei negozi, accessibile a tutti. Venerdì 14 giugno speciale visita guidata per i genitori – Tutte le informazioni

SARONNO – Saronno commemora Matteotti, cerimonia e film per il centenario della sua morte. La giornata commemorativa di un uomo simbolo della lotta contro il fascismo e dell’affermazione della democrazia italiana è quella di sabato 15 giugno – Tutte le informazioni

VARESE – “In Festa con Silvia”, al Centro Giovanile San Carlo di Varese un weekend di sport e solidarietà. Il clou dell’evento sarà il Torneo di Volley misto 3+3, che vedrà la partecipazione di 12 squadre. Il torneo inizierà sabato 15 giugno alle ore 12:00 e proseguirà domenica 16 giugno a partire dalle ore 10:00 – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Gallarate i “Giochi di Camelot”: una settimana per nonni e bambini. Torna l’iniziativa alla Rsa Camelot: un appuntamento intergenerazionale che si concluderà domenica con lo show dei “Truzzi volanti” e uno spettacolo di percussioni – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Arriva la “notte bianca” nel borgo storico di Castiglione Olona tra degustazioni, arte e musica. Una serata che abbraccerà il centro storico dell’”isola di Toscana in Lombardia”: dalla Piazza, nel cuore del Borgo, si salirà al Castello di Monteruzzo con un percorso di degustazioni, arte, musica e spettacoli – Tutte le informazioni

CUGGIONO – A Cuggiono il 16 giugno verrà svelata l’opera di diciotto metri per tre al parco tra via San Rocco e via Manzoni. Appuntamento alle 17, in collegamento con St. Louis e con il museo del baseball dedicato a Yogi Berra a Montclair nei pressi di New York – Tutte le informazioni

ARCISATE – Arcisate diventa passerella per le auto più belle: alla Lagozza arriva il Motor Show. L’evento, giunto alla seconda edizione, si terrà al Parco Lagozza sabato 15 e domenica 16 giugno – Tutte le informazioni

MALTOGRADIMENTO – Varese, le birre di Ritual Lab accompagnano la cucina romana – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

VARESE – Musica, divertimento e sport: Varese riabbraccia la “sua” Festa del Rugby. Porte aperte al “Levi” di Giubiano tra giovedì 13 e sabato 15 giugno. Dal minirugby al “seven”, dai dj set ai concerti dal vivo fino alla grande attenzione all’ambiente: tre giorni che sono un classico per la città – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Morosolo si riempie di iniziative: ecco il programma dell’edizione 2024 di Morosoccer

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno piatti BBQ, panzerotti, torneo di calcio 7vs7, basket 3vs3, tornei per i bambini la domenica mattina, mercatini di hobbistica e artigianato, musica dal vivo, il chiringuito la sera di sabato, la lotteria per la Casa del Giocattolo Solidale e tanto tanto altro – Tutte le informazioni

SAMARATE – Sedicesima edizione della Summer fest in Oratorio San Luigi a Verghera di Samarate. Appuntamento in via Mazzini 35 venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno – Tutte le informazioni

CADREZZATE CON OSMATE – La Festa della Birra accende l’estate a Osmate. Appuntamento dal 14 al 16 giugno. Venerdì e sabato sera ci saranno anche delle opzioni senza glutine – Tutte le informazioni

MONVALLE– Appuntamento con la tradizione a Monvalle, torna la Sagra dell’Alborella. La manifestazione animerà le rive del Lago Maggiore nel fine settimana del 15 e 16 giugno – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Un weekend per mangiare, tifare e ballare insieme, con la Street Food Parade a Cassano Magnago. Una formula collaudata ma sempre nuova: truck selezionati, la silent disco, ma anche rock e jazz dal palco e maxischermo per la partita della nazionale – Tutte le informazioni

ALBIOLO – Albiolo Festival Beer: un decimo anniversario da non perdere. Tre giorni all’insegna della musica e del divertimento. Protagoniste dell’evento saranno le birre artigianali prodotte da sei birrifici del territorio – Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio tre giorni con arte, ciliegie e musica. Via alle festa d’estate con la cena di venerdì’ 14: alle ore 19 apertura degli stand gastronomici. La sera concerti e balli, e ancora mercatini di hobbisti – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Sesto Calende dà inizio alla stagione delle sagre dei rioni: la festa ai Mulini. Da venerdì 14 giugno la sesta edizione della festa rionale in attesa del palio dei rioni. Musica, intrattenimento e buon cibo. Tra le specialità la torta e il riavolo dei mulini, oltre alle immancabili alborelle – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND – BAMBINI – Cosa fare con i bambini nel weekend del 14, 15, 16 giugno tra Varese e provincia. Dagli spettacoli in piazza alle domeniche di porte aperte nei parchi, passando per laboratori solidali, giochi e manifestazioni sportive, tutto dedicato a bambini e famiglie – Gli appuntamenti

NATURA ED ESCURSIONI

TRADATE – Storie di semi, alberi e farfalle nella nuova domenica di Porte aperte al Parco Pineta. Domenica 16 giugno a partire dalle ore 14,30 101 esperienze tra cielo e terra, tra viaggi nel sistema solare all’EcoPlanetario e avventure nell’area protetta – Tutte le informazioni

VERBANIA- Con il Cai Luino un’escursione culturale al Sacro Monte di Ghiffa. Complesso religioso che si trova pressoché immerso nella Riserva, quasi nascosto, come se facesse naturalmente parte del lago e dei boschi che lo contornano. Appuntamento per domenica 16 giugno – Tutte le informazioni

CURIGLIA CON MONTEVIASCO – Escursione notturna alla chiesetta dell’Alpone di Curiglia. In questa occasione verrà celebrata una Santa Messa in ricordo di tutti coloro che amavano la montagna e che ci hanno lasciato, in particolare l’amato pastore Don Giorgio – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Passeggiata teatrale lungo la Valle del Lanza. Assieme alla Gev del Lanza ci saranno gli attori di Karakorum Teatro che accompagneranno la camminata con un racconto in tre atti – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Tre concerti d’estate a Varese per festeggiare il decimo anniversario dell’orchestra Canova. Il primo concerto sarà il prossimo 15 giugno alle 18 presso l’Esedra di Villa Toeplitz. Altri eventi il 28 giugno e il 13 luglio – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – Alle cave Bonomi di Cuasso al Monte verrà messa in scena La Traviata. Verrà rappresentata sabato 15 giugno, in caso di maltempo al pala Cuasso. È possibile cenare in cava – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – “Con grazia e fuoco”, a Castiglione Olona una serata di gala al castello con l’orchestra Masolino Ensemble. Venerdì 14 giugno alle 21 al Castello di Monteruzzo, l’orchestra riproporrà il suggestivo concerto già presentato con successo a Castiglione Olona e Venegono Inferiore nel corso di una serata di musica e degustazione – Tutte le informazioni

VARESE – Gaudentes Musici, concerto per quattro voci a cappella e liuto a Velate. Spettacolo organizzato dall’associazione “Amici del Clavicembalo”. Appuntamento per domenica 16 giugno alla chiesa di Santo Stefano – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – “Voci sul lago”, il Jpc Choir in concerto a Porto Ceresio. Sabato 15 giugno in serata si esibirà il Jpc Choir, una delle formazioni vocali più apprezzate in provincia di Varese e non solo – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo il concerto dell’Orchestra Giovani di Varese e Società Coop. Musica per Varese – Tutte le informazioni

COMERIO – Coro Europae Cantores in concerto: Sogno di una Notte di Mezza Estate a Comerio. Il Coro Europae Cantores è pronto a incantare il pubblico con due imperdibili concerti intitolati “Sogno di una Notte di Mezza Estate” – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – La comunicazione empatica nonviolenta è un linguaggio da imparare. Il workshop teorico e pratico è tenuto dal pedagogista, coach e facilitatore Damiano Petitti domenica 16 giugno dalle ore 10 alle 17 a Kabum – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – Villa Gonzaga di Olgiate Olona si tinge di giallo con Maurizio De Giovanni. L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di ascoltare l’autore presentare il suo libro “Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone” – Tutte le informazioni

VARESE – Fabrizio Mirabelli diventa scrittore, con un trittico sulla storia dei longobardi. L’appuntamento per la prima presentazione sarà al circolo di Belforte, per le 15 di sabato 15 giugno: a dialogare con lui ci sarà lo storico Robertino Ghiringhelli – Tutte le informazioni

LUINO – Maurizio de Giovanni porta “Pioggia” a Maccagno con Pino e Veddasca. Sabato 15 giugno alle 17.45 all’Auditorium del paese lacustre l’evento conclusivo di questa edizione della rassegna “Intrecci” – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

CASTRONNO – Ultimi giorni per visitare la mostra con i progetti per la nuova sede di VareseNews: da sogno a Materia – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Alla galleria Ottonovecento di Laveno la mostra dell’artista varesino Massimo Villa. La mostra, dal titolo Una tazza piena di ciliegie , espone 24 opere realizzate con la tecnica dell’olio su tela, accomunate da una ricerca estetica minuziosa per i dettagli – Tutte le informazioni

ASCONA- Le opere di Karl Hofer al Museo Castello San Materno di Ascona. La mostra, curata da Harald Fiebig, è organizzata e sostenuta dalla Fondazione per la cultura Kurt e Barbara Alten di Soletta in collaborazione con il Museo Comunale d’Arte Moderna e il Comune di Ascona – Tutte le informazioni

GITE FUORI PORTA – Alla Reggia di Venaria per ammirare Caravaggio e le opere di Capodimonte. Un’occasione in più per scoprire la residenza storica sabauda: fino al 15 settembre è in corso la mostra “Capodimonte da Reggia a Museo. Cinque secoli di capolavori da Masaccio a Andy Warhol” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Fiber4planet: l’arte di Elena Rizzardi in mostra a Palazzo Marliani Cicogna di Busto. Sabato 15 giugno l’inaugurazione della rassegna che prevede, al suo interno, anche due incontri di approfondimento – Tutte le informazioni

BUSTO GAROLFO – “Dal Sacro Monte ai Laghi”, la mostra fotografica celebra i paesaggi d’acqua e spirituali del Varesotto. Le immagini esposte, realizzate dai fotografi Gianluigi Fipilli e Nicolò Bellante, catturano le bellezze del Lago di Varese e del Lago Maggiore, specialmente il versante lombardo, ripreso in periodi di scarse piogge – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Quando la luce colpisce: fotografia e scultura in dialogo a Sesto Calende. La mostra a cura di Claudio Composti, è allestita negli spazi dell’Atelier Hartman di Fondazione Sangregorio. In occasione di Archivifuturi visita alla mostra – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona un divertente viaggio di-vino con Giovanni Ardemagni. Sabato 15 giugno alle 19 e alle 20 nel centro storico il nuovo spettacolo dell’attore varesino, un viaggio nella tradizione dei vini italiani in compagnia di Re barolo e Regina Barbera – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – A Cadegliano Viconago il Teatro dei Navigli con “Alice”. È l’ultimo giorno di scuola e Alice, per essere promossa, deve risolvere un curioso indovinello – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – A Cadegliano in scena “Odissea”, lo spettacolo di Maddalena Crippa. Per “Terra e Laghi 2024” lo spettacolo di teatro di prosa con l’attrice milanese che interpreta Penelope – Tutte le informazioni

VARESE – Cultura e solidarietà, sul palco del teatro di Varese un doppio appuntamento con “Il Volto di Velluto”. L’intero incasso sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli. Appuntamento il 15 giugno con lo spettacolo “Era Bello” e il 16 giugno con “Borderlin” – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Al Castello di Jerago arriva “Cassandra”. Per il festival itinerante “Terra e Laghi 2024” lo spettacolo di e con Silvia Priori, una miscela di teatro, danza e musiche epiche – Tutte le informazioni

SPECIALE UISP – La fiaba di Belle e Leonardo Da Vinci sul palco di Cassano Magnago. Doppio spettacolo, sabato 15 giugno, al teatro di piazza San Giulio per gli allievi della scuola di danza “Backstage Studio”, affiliata a UISP – Tutte le informazioni

SPORT

MONATE – Il lago di Monate di nuovo protagonista dell’Italian Open Water Tour Challenge 2024. Quest’anno la Traversata dei Pionieri sarà la capofila del Trittico del Nord, percorsi molto ambiziosi che uniscono tre regioni, la Lombardia per Monate, il Trentino per il lago di Caldonazzo e Peschiera del Garda per il Veneto – Tutte le informazioni

CICLISMO GIOVANILE- A Besozzo si corre la Tre Valli dei più piccoli. Domenica 16 giugno, tra le 10 e le 12 circa, va in scena la gara dei Giovanissimi organizzata dalla “S.C. Binda” in collaborazione con il Comune. 100 mini-corridori al via – Tutte le informazioni

BASKET FEMMINILE – Quattro squadre sul parquet per il “Memorial Caon” di Gavirate. Quest’anno il torneo dedicato alla storica capitana del club è aperto alle squadre under 13. Si gioca domenica 16 in via Fermi – Tutte le informazioni

MALNATE – Basket 3×3 e divertimento: a Malnate torna il “Bellavista Playground”. Torna per il terzo anno consecutivo la competizione al campetto di Viale delle Vittorie. Due giorni di divertimento all’insegna del basket e dello spettacolo – Tutte le informazioni