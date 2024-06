La comunicazione empatica nonviolenta è un linguaggio da imparare

Imparare ad esprimersi utilizzando una Comunicazione empatica nonviolenta aiuta le relazioni in abito privato e lavorativo. Il workshop teorico-pratico di consapevolezza e sviluppo dell’espressione di sé utilizzando questo linguaggio è la proposta del pedagogista, coach, formatore e facilitatore Damiano Petitti per la giornata di domenica 16 giugno, dalle ore 10 alle 17 a Spazio Kabum (in via Guicciardini 114 a Varese).

La Comunicazione Empatica, nota anche come Comunicazione Nonviolenta (CNV) di Marshall Rosenberg, è un viaggio verso la comprensione e la collaborazione tra le persone. Insegna a esprimere se stessi in modo autentico, ascoltando profondamente gli altri. È un modo per creare connessioni sincere, restituendo umanità alle relazioni, superando conflitti e comunicando con chiarezza ed efficacia ciò che è importante per te.

Il costo dell’evento è un’offerta libera e consapevole, a partire da 30 euro.

«Vogliamo rendere l’esperienza accessibile a tutti coloro che desiderano partecipare, quindi il contributo è flessibile – spiegano i promotori – Se alla fine della giornata hai la possibilità di dare qualcosa in più, saremo grati per il tuo sostegno»

L’evento si terrà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Per prenotazioni contattare il 338 8851782 (Damiano).

Per maggiori informazioni www.damianopetitti.com.