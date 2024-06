Storie di semi, alberi e farfalle nella nuova domenica di Porte aperte al Parco Pineta

Per la nuova domenica di Porte aperte del Centro didattico ed EcoPlanetario Il parco Parco Pineta di Tradate ospita, nel pomeriggio del 16 giugno le letture animate e itineranti di Voci di Carta. Per bambini e famiglie anche giochi in natura, sentieri da scoprire e un affascinante viaggio spaziale sino ai confini del Sistema solare.

L’iniziativa è realizzata grazie alla Fondazione Comunitaria del Varesotto e in collaborazione con la cooperativa AstroNatura. La partecipazione è per tutti gratuita con la sola eccezione del viaggio all’EcoPlanetario che è a pagamento e su prenotazione a QUESTO LINK

Di seguito il programma.

ESPLORIAMO IL SISTEMA SOLARE

Viaggio per piccoli astronauti 6-10 anni – ore 15



Dalle comete agli asteroidi, dai pianeti alla stella Sole, infinite sono le sorprese che racchiude il sistema solare! Lanciamoci in un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta delle meraviglie dello spazio infinito per capire quanto ancora resta di inesplorato.

Viaggio per adulti e maggiori di 9 anni – ore 16 e 17

Un viaggio spaziale oltre i confini del Sistema solare a cura di AstroNatura

CAMMINIAMO CON LA NATURA – ORE 17

Storie di semi, di alberi, di farfalle e di rane… Per pensare alla salvaguardia della Natura e a tutte le meraviglie che ospita, insieme a Voci di Carta.

SENTIERO NATURA

Il Sentiero Natura è un breve tracciato di facile percorrenza, che conduce i visitatori alla scoperta della natura custodita dal Parco. Stagno, prato delle farfalle ed altri punti di interesse sono approfonditi grazie a pannelli didattici che oltre a poter essere letti possono essere ascoltati grazie all’audioguida (www.librogamelive.it).

SENTIERO DELLA MAGIA DEL BOSCO

Un percorso affascinante, realizzato dallo scultore Giancarlo Volontè, popolato da gnomi, guardiani e spiritelli che evocano l’incanto dell’ambientazione boschiva.

STRISCIA SENSORIALE A PIEDI NUDI

Da sperimentare, per grandi e piccini, per conoscere gli elementi della natura attraverso il tatto.

CAMPO SPERIMENTALE DI ORIENTERING

Per i più temerari che desiderano sperimentare divertendosi questa disciplina possono richiedere le cartine riportanti le diverse opzioni di percorso e verificare le proprie doti di orientamento.

SENTIERO FATA

Elementi e natura, un connubio che ha attraversato il tempo permeando credenze e cultura “scientifica” del passato. Il sentiero di circa 1 km, che avvolge il Centro Didattico, offre quattro installazioni sugli elementi: Fuoco, Aria, Terra, Acqua, FATA.

PERCORSO DEL SISTEMA SOLARE

Ad arricchire la passeggiata lungo il Sentiero FATA, ecco il Percorso del Sistema Solare, riprodotto in scala, con partenza dalla postazione del sole. Un sentiero dotato di totem a rappresentare i corpi celesti in scala immersi in un ambiente boschivo suggestivo. È possibile scaricare la visita audio guidata, basta inquadrare il qrcode a inizio percorso.