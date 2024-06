Al Monastero di Torba per celebrare le Giornate Europee dell’Archeologia

Un modo inaspettato e sorprendente di avvicinarsi e conoscere il mondo dell’archeologia- attraverso visite esclusive accompagnati da esperti e guide d’eccezione o cimentandosi in una campagna di scavo- è la proposta che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS presenta venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno nell’ambito dell’edizione 2024 delle “Giornate Europee dell’Archeologia”, gestite da Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia (Institut national de recherches archèologiques prèventives) e organizzate in Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

La manifestazione, che avrà luogo in diversi Stati membri del Consiglio d’Europa, permetterà ai visitatori di partecipare a speciali visite guidate con esperti, accedere ad attività dedicate a bambini e adulti e a conferenze con specialisti del settore, in collaborazione con Università e Soprintendenze che lavorano sul territorio.

Sono sette i Beni archeologici del FAI coinvolti in numerose iniziative (programma dettagliato a seguire): l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce e quella di San Fruttuoso a Camogli (GE), Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), la Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), il Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento, il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA) e Casa Noha a Matera, siti che ben rappresentano uno spaccato della passata frequentazione del territorio nazionale e la cui varietà e localizzazione consentiranno di compiere un viaggio lungo lo Stivale alla scoperta di epoche, usi e costumi differenti e del modo in cui l’uomo ha vissuto e modificato luoghi e strutture per adeguarli alle proprie esigenze. In alcuni Beni verranno eccezionalmente aperte le porte ad aree non visitabili, per raccontare scoperte recenti e conoscere sempre meglio la storia del popolamento antico dei territori.

Tante le iniziative che coinvolgeranno il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), complesso monumentale longobardo – oggi parte di un complesso archeologico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO -, immerso nella natura e raccolto intorno a un’imponente torre con interni affrescati.

Il programma della manifestazione al Monastero di Torba: Venerdì 14 giugno, ore 16 Conferenza a cura del Prof. Gian Pietro Brogiolo degli Università degli Studi di Padova Ricerche e scavi tra Torba e Castelseprio: le ultime notizie Partecipano Stefano Aiello, Direttore Parco Archeologico e Antiquarium di Castelseprio, e Sara Matilde Masseroli, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. La partecipazione alla conferenza è gratuita, su prenotazione fino a esaurimento posti scrivendo a: faitorba@fondoambiente.it.

Sabato 15 giugno, ore 11 visita guidata agli scavi che hanno interessato il Monastero dal 2013 al 2020, a cura del team di ricerca dell’Università degli Studi di Padova. Domenica 16 giugno, ore 11 – 14.30 – 16 Visita guidata con l’archeologa. Avamposto militare, monastero, cascina: il primo Bene FAI e Patrimonio dell’Umanità racchiude tra le sue mura oltre 1500 anni di storia.

Domenica 16 giugno, ore 14.30 – 16 Attività per bambini Il mestiere dell’archeologo: i visitatori dai 7 agli 11 anni, incontreranno un’archeologa che farà loro conoscere i suoi strumenti di studio, i metodi con cui si scelgono e conducono le ricerche, come si organizzano le informazioni che aiutano a scrivere la storia di questo luogo millenario.

Per entrambe le giornate, i visitatori potranno prenotare un pranzo a tema longobardo presso il ristorante interno Antica Torre. Menu à la carte, info e prenotazioni: 3488687196 anticatorre.torba@gmail.com .

Un ricco e prezioso patrimonio culturale, quello archeologico, in cui il FAI propone costantemente attività di studio e ricerca oltre a promuovere eventi e appuntamenti che si pongono l'obiettivo di raccontare anche questo lato più nascosto dei Beni così come l'attenzione all'approfondimento che spinge la Fondazione a proseguire le indagini. Il Monastero di Torba è stato donato al FAI da Giulia Maria Crespi nel 1977. La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)". L'evento si svolge con il Patrocinio dei Comuni di Gornate Olona e di Castelseprio. In collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il Parco Archeologico di Castelseprio.

