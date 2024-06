“Voci sul lago”, il Jpc Choir in concerto a Porto Ceresio

Appuntamento molto suggestivo in programma nel fine settimana a Porto Ceresio, dove sabato 15 giugno in serata si esibirà il Jpc Choir, una delle formazioni vocali più apprezzate in provincia di Varese e non solo.

L’appuntamento è per le 21 in piazza Sant’Ambrogio.

IL Jpc – “John Paul Il Choir”, nasce il 17 dicembre 2012 come coro giovanile nella parrocchia Sant’Alessandro di Albizzate e in questi 12 anni ha continuato a crescere. I 18 coristi di allora, animati dalla passione per il canto, la musica e lo stare insieme, si sono cimentati negli anni in un repertorio più ampio che spazia dal gospel al sacro, dal pop al rock, dallo spiritual al classico.

Ad oggi il Jpc riunisce tra coristi, tecnici e staff circa 70 persone, e nel tempo, parallelamente allo sviluppo di un impianto audio luci di proprietà, si è aggiunta una band di cinque elementi che accompagnano i concerti in teatri, chiese e piazze.

Il coro, che spazia tra Varese e provincia, Ponte Tresa, Lugano, provincia di Milano, Rovigo e Roma, si è spesso esibito a sostegno di iniziative benefiche al fianco di Caos e Airc, della Lega Italiana contro la Fibrosi Cistica, di Cuamm Medici per l’Africa, di Avaid associazione volontari per l’aiuto e lo sviluppo, dell’associazione “L’arcobaleno di Nichi” contro le leucemie infantili e della Fondazione Giacomo Ascoli a sostegno di bambini e adolescenti con patologie oncoematologiche. Recentemente è stata avviata una collaborazione con Eos – Centro Ascolto Donna di Varese che sostiene donne e minori vittime di violenza e maltrattamenti in famiglia.

Nell’ambito di queste iniziative il Jpc si è anche esibito durante la trasmissione Tutta Salute, cantando in diretta da Roma su Rai 3.

Qui la locandina del concerto. In caso di maltempo l’evento sarà annullato