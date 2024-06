Blackout poetry, stampe e incisioni dei ragazzi invadono Fagnano Olona

“A journey through art, a spasso con n(OIS)” è il titolo della manifestazione itinerante di cui sono protagonisti i ragazzi dell’Olona International School.

In questi giorni gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, hanno esposto lungo le vie del paese e nelle vetrine di alcuni negozi, le opere d’arte realizzate in classe durante l’anno attorno a tre filoni principali: blackout poetry, stampe e incisioni.

Nell’iniziativa sono state coinvolte alcune istituzioni, associazioni e attività del territorio, a partire dal Comune di Fagnano Olona. E poi il Bar Sport, il fiorista Moroni, Pane amore e fantasia, Otium e la Libreria Millestorie.

Domani, venerdì 14 giugno, i genitori dei ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a un’escursione inedita per le strade di Fagnano Olona arricchite dell’arte prodotta dai figli e dai loro compagni di scuola che li accompagneranno e faranno loro da ciceroni come vere e proprie guide turistiche.

Alla Libreria Millestorie le opere saranno esposte per tutta la settimana e sarà possibile per tutti i lettori ammirarle, leggerle e contemplarle.

Il titolo delle opere di blackout poetry esposte alla libreria (in foto) è Eros e Tanatos, ovvero amore e morte.



Il titolo "Un amore non corrisposto"