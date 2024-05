Da sogno a Materia: una mostra con i progetti per la nuova sede di VareseNews

Conto alla rovescia per conoscere il nome del vincitore del concorso di idee promosso da VareseNews in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Varese per scegliere il progetto di rigenerazione della ex- scuola Marconi di Sant’Alessandro a Castronno. Dopo mesi di lavoro e la partecipazione di professionisti da tutta Italia lo spazio apre al pubblico sabato 1 giugno alle ore 11 con l’inaugurazione della mostra di tutti i 33 progetti arrivati da ogni parte d’Italia e uno da Madrid. Gli architetti erano stati invitati a ripensare gli spazi interni ed esterni, il rapporto con il territorio, alcuni elementi tecnici nella visione di quello che sarà “Materia”.

«Dopo ventisei anni di vita – racconta Marco Giovannelli, direttore di VareseNews – si apre una nuova era, una bella opportunità, ma anche una responsabilità. Riaprire una scuola in un borgo è una esperienza forte, coraggiosa e ricca di energie e per questo si è deciso di non procedere con un affidamento diretto del progetto a uno studio di architettura. Materia nasce da un percorso partecipativo e si è proceduto in questa direzione anche per scegliere chi guiderà i lavori».

Materia sarà un centro culturale, un hub, un luogo in cui incontrarsi, far crescere idee, progetti e costruire insieme il futuro. Al centro ci sarà l’esperienza del giornale con una informazione ancora più ricca e stimolante grazie alla web tv, alla web radio e a un lavoro con i podcast. Materia avrà cinque aree di lavoro: informazione, formazione, cultura, sostenibilità e turismo. All’interno ci saranno una caffetteria, un emporio, una sala studio, una biblioteca, la redazione, spazi di co-working e per le associazioni.

L’inaugurazione della mostra e la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori si terrà sabato 1 giugno alle ore 11.

IL SOGNO DIVENTA MATERIA

mostra del concorso di idee

1- 16 giugno

inaugurazione sabato 1 giugno ore 11:00

via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.

Orario apertura mostra: da lunedì al sabato 16-19