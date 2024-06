Escursione notturna alla chiesetta dell’Alpone di Curiglia

Sabato 15 giugno il Cai Luino organizza un’escursione notturna fino alla chiesetta Madonna della Guardia in località Alpone di Curiglia . Qui, per ricordare tutti coloro che amavano la montagna e che ci hanno lasciato, ed in particolare l’amato Pastore Don Giorgio, verrà celebrata una S. Messa. Una serata particolare in uno scenario suggestivo. La cerimonia religiosa si svolgerà sabato 15 giugno alle ore 20.00.

PROGRAMMA

Ore 16.50 appuntamento presso il posteggio di Poppino e alle ore 17.00 proseguimento con mezzi propri per il Rifugio Campiglio in località Predecolo.

Ore 17.45 – Inizio itinerario

Ore 19,00 – Cena al sacco presso il Rifugio Madonna della Guardia

Ore 20,00 – SS. Messa

Al termine della funzione religiosa sarà offerto a tutti i presenti un vin brulè e qualche dolce Rientro a Pradecolo ore 21,30

Non dimenticare: torcia elettrica (pila); abbigliamento adeguato giacca a vento e cappello in lana non devono mancare

Gita gratuita con condivisione spese auto

Itinerario facile da percorrere su strada forestale difficoltà E – dislivello 125m – tempo h1,15/ 1.30 solo andata – Ritorno stesso itinerario stesso tempo. In caso di meteo avverso gli iscritti all’evento saranno informati di eventuali variazioni

Accompagnatori: Adriano 3497661130 – Graziella 3479403561

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 10 giugno ore 8 a venerdì 14 giugno alle ore 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i soci CAI di ogni sezione nazionale mentre per i non soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 13 euro al giorno. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con una email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un Whatsapp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra.