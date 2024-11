Sul “Sentiero del Castagno” con il Cai Luino alla scoperta della storia della Val Veddasca

L’escursione avrà inizio a Curiglia, dove i partecipanti percorreranno una mulattiera che attraversa un suggestivo bosco di castagni secolari, fino a raggiungere l’alpeggio di Sarona. Il cammino proseguirà per un tratto ancora più panoramico, ma il ritorno avverrà lungo lo stesso itinerario. Durante il percorso, i partecipanti potranno ammirare il paesaggio che un tempo ha visto il castagno come protagonista della vita montana, pianta fondamentale per la sopravvivenza delle popolazioni locali, definita anche “l’albero del pane”.

Oggi, il castagno sta vivendo una fase di recupero, dopo essere stato fortemente danneggiato dalla vespa cinese, un insetto che ha messo a dura prova i boschi. Le recenti azioni di lotta integrata stanno dando buoni frutti, con la comparsa di chiome rigogliose e abbondanti ricci, segno di un rinnovato vigore. In prospettiva, il castagno potrebbe diventare una risorsa preziosa per il futuro delle Valli del Luinese, con nuove coltivazioni di nicchia che potrebbero valorizzare ulteriormente il territorio.

Iscrizioni al pranzo entro mercoledì 20 novembre – al pranzo possono partecipare anche chi non partecipa alla escursione.

PROGRAMMA

Tempo escursione: ore 2,30 – Difficoltà escursionistica E – Dislivello 200 m

Abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate.

Accompagnatori gianni 3387768131 – terio 3392892405

Gita gratuita con condivisioni spese auto

Al termine dell’’escursione pranzo (facoltativo) da Marisa – prenotazione obbligatoria all’atto di iscrizione.

Ore 9,00 – Appuntamento c/o posteggio Poppino

Ore 9.15 – partenza con mezzi propri raggiungimento di Curiglia

Ore 9.45 – inizio escursione

Ore 12,00 – fine escursione

Ore 13,00 – termine escursione e pranzo (facoltativo) da Marisa

Si richiedono: prenotazione obbligatoria per il pranzo all’atto della adesione; abbigliamento e calzature adeguate.

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it entro mercoledì 20 novembre ore 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i Soci CAI di ogni sezione nazionale mentre per i non Soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 13 euro al giorno. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra.

In caso di meteo avverso l’escursione potrebbe essere annullata il pranzo no.