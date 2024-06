A Besozzo si corre la Tre Valli dei più piccoli

In attesa di conoscere i partecipanti alla Tre Valli Varesine di inizio ottobre, la grande classica del nostro ciclismo che ha superato le 100 edizioni, per la Società Ciclistica Alfredo Binda è tempo di mandare in scena la gara omologa dedicata ai più piccoli.

Domenica 16 giugno si disputa infatti a Besozzo la “Giovane Tre Valli Varesine”, prova aperta ai bambini compresi tra i 7 e i 12 anni: sono circa 100 quelli che appartengono alle diverse sottocategorie dei “Giovanissimi” che si misureranno sul circuito cittadino di 1,2 chilometri da ripetere più volte a seconda dell’età.

Il percorso, appositamente studiato, sicuro e divertente, si svilupperà lungo alcune vie del centro di Besozzo con partenza e arrivo in via XXV Aprile. Il quartier generale della manifestazione sarà il vicino Teatro Duse messo a disposizione dall’amministrazione che affianca la “Binda” a livello organizzativo e mette in palio il 4° Trofeo Città di Besozzo.

«Il 16 giugno ospitiamo per la quarta volta la Giovane Tre Valli – dice il sindaco Gianluca Coghetto – a conferma di come il nostro Comune stia lavorando in modo continuativo per promuovere lo sport, soprattutto giovanile. Un bel biglietto da visita per tutto il paese che consolida anche il rapporto che con la “Binda” che in questi anni ha promosso sul nostro territorio iniziative sportive legate al ciclismo».

La manifestazione rientra nel progetto “SeminiAmo Sport” come spiega l’assessore besozzese Francesca Pianese: «Questa gara ciclistica consente di portare avanti, grazie alla collaborazione con la “Binda” un ulteriore tassello di questo progetto. Un’occasione di seminare passione per la bicicletta anche nelle fasce dei più piccoli».

«Organizzare gare per i Giovanissimi è una attività che ci appassiona – spiega invece alla vigilia il patron Renzo Oldani – Con la Giovane Tre Valli Varesine celebriamo non solo lo sport, ma anche la gioia e l’energia dei nostri piccoli atleti. Questa competizione è pensata per incoraggiare i bambini a divertirsi, fare nuove amicizie e sviluppare la passione per il ciclismo».

Il programma prevede sei gare in successione a partire dalle 9: ci sarà un minimo di due giri per la categoria dei più piccoli (G1, 7 anni) fino a un massimo di 13 giri per i più grandi (G6, 12 anni). Le premiazioni al teatro Duse sono previste per le 12,30.