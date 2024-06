Giugno alla Libreria degli Asinelli

Il mese di Maggio alla Libreria degli Asinelli di via Bagaini 14 a Varese inizia con l’invito a fare una pausa pranzo, una merenda, un aperitivo o un’apericena al

Wise Donkey Bistrot

l’angolino goloso all’interno della libreria.

Aperto tutto il giorno, da giovedì a sabato offre la possibilità di fare una pausa gustosa a prezzi popolari all’interno della libreria o nel cortiletto riservato. Un’oasi pacifica in pieno centro dove si trovano taglieri, piattini o panini e del buon vino, da gustare magari dopo aver scelto qualche ottima lettura.

Gruppo di lettura 1: PAGINE RIBELLI

Mercoledì 5 alle ore 19 proseguono le letture dedicate alle figure di ribelli.

Questa volta verrà commentato il libro di Anna Lina Molteni dedicato a Giovanna Zangrandi: Lo specchio verde (Monterosa Edizioni).

Il gruppo è condotto da Davide D. Longo.

Serata “India”

L’estate della meraviglia per i bambini

Finisce la scuola, e allora ancora sabato 8 alle 11.00 il solito ritrovo per divertirci con i fantastici MINIPINS di Roald Dahl. Poi però, ci tufferemo in una luuunga storia strepitosa e magica: Il viaggio infinito del principe d’Irlanda di Padrai Colum, che racconteremo in quattro incontri, giovedì pomeriggio alle 17.30 riunendoci nel nostro cortile. Ecco le date: 13 e 27 giugno + 11 e 18 luglio.

Non è necessaria la prenotazione

Gruppo di lettura 2: VOCI DELL’EST

Mercoledì 12 alle 19.45 prosegue il mini-ciclo dedicato a storie della ex-Jugoslavia nel gruppo di lettura guidato per noi da Diletta Cecchin. In questo incontro commenteremo insieme il romanzo di Maristella Lippolis Non ci salveranno i melograni.

I GRUPPI DI LETTURA DI GIUGNO

L’estasi insicura di Silvio Raffo

Venerdì 14 giugno alle 18.30 venite a passare un tardo pomeriggio di “poesia estatica”, in un’atmosfera di sogno estivo, allietato da assaggio di dolcetti dickinsoniani per chi li desidera. Silvio Raffo con il nuovo volume: L’estasi insicura pubblicato da InternoLibri ci incanterà come sempre. Ingresso libero. Importante prenotare per ragioni organizzative.

Canovacci: cena con letture teatriali

Sabato 15 giugno alle 19, la magia del teatro. Come già fatto nei mesi invernali, proponiamo un ritrovo in cui chi partecipa può (se vuole) leggere a voce alta per gli altri presenti. Questa volta “la consegna” sono i testi teatrali (non film!) di ogni epoca e paese: dai dialoghi di Aspettando Godot ai monologhi di Eduardo sul caffè, da una scena di Goldoni a un brano di Pinter, Calderón de la Barca, Pirandello, Sarah Kane… nessun limite o confine, solo quello del tempo: max 4 minuti ciascuno. Se non riuscite a decidere possiamo affidarvi due brani tra i quali scegliere.

Il tutto è proposto in formula apericena nel cortiletto dove ci siamo molto divertiti anche la scorsa estate.

Il costo dell’apericena è di 20 euro con buffet libero e una consumazione.

Necessario prenotare con anticipo