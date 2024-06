Ancora tanti appuntamenti nel mese di giugno alla Libreria degli Asinelli di Varese

Il mese di giugno alla Libreria degli Asinelli di via Bagaini 14 a Varese continua sempre con l’invito a fare una pausa pranzo, una merenda, un aperitivo o un’apericena al

Wise Donkey Bistrot

l’angolino goloso all’interno della libreria.

Aperto tutto il giorno, da giovedì a sabato offre la possibilità di fare una pausa gustosa a prezzi popolari all’interno della libreria o nel cortiletto riservato. Un’oasi pacifica in pieno centro dove si trovano taglieri, piattini o panini e del buon vino, da gustare magari dopo aver scelto qualche ottima lettura.

Ciclo fantasy: Sara Benatti e Arianna in libreria

Mercoledì 19 giugno ore 18.30. Per il ciclo fantasy guidato da Davide D. Longo, ospitiamo in libreria Sara Benatti (a molti nota anche come Aislinn) con il suo recente “La maledizione di Arianna”, una rilettura ‘fuori dal mito’ per scoprire che il filo per uscire dal labirinto è intrecciato a quello di altre ‘sorelle’. Ingresso libero. Gradita la prenotazione per ragioni di spazio. Al termine firma-copie con acquisto del libro da noi.

Sull’autismo: un nuovo libro di Edizioni degli Animali

Giovedì 20 giugno alle ore 19 ospiteremo Riccardo Corsi e Teresa Iaria (Edizioni degli Animali), con Marco Reggio, curatore del volume di Dawn Prince-Hughes “Canti della nazione gorilla. Il mio viaggio attraverso l’autismo”. Traduzione di Feminoska. Una biografia di eccezionale portata scritta da chi ha attraversato l’autismo e lo ha decifrato come dimensione non di una diversità malata bensì della propria unicità. Un viaggio di scoperta di sé vissuto (anche) grazie all’incontro -nel silenzio- con un gorilla e raccontato con grazia straordinaria. Ingresso libero. Gradita la prenotazione.

Da “Parole migranti” una rivista di traduzione

Venerdì 21 giugno h 19.00, continuano le nostre proposte per chi si interessa di traduzione. Questa volta avremo il piacere di ospitare la redazione della rivista Intrecci, che pubblica eccellenti lavori in anteprima dei più validi traduttori letterari. Tra loro avremo ospite anche Antonio Bibbò, traduttore di Jan Carson. Avremo modo di conoscere il nuovo numero appena uscito oltre al progetto di Parole Migranti e della loro bellissima rivista. Gradita la prenotazione. Bistrot aperto per chi lo desidera.

Nuova data per Luca Vullo e la sua voce del corpo

Sabato 22 giugno alle ore 19.30

Riprendiamo l’appuntamento annullato per maltempo a maggio, e questa volta “senza se e senza ma” il ritrovo è per una presentazione + aperitivo per chi lo desidera nel cortiletto della libreria.

Ingresso libero. È gradita la prenotazione.

Erbe fitoterapiche con il Dr. Gabriele Peroni

Concludiamo il mese sabato 29 alle ore 18.30 con il dottor Gabriele Peroni, e il suo libro “La natura che guarisce” (Macchione Ed.). Un appuntamento da non perdere con una figura importante per la grande esperienza nell’ambito della fitoterapia. Durante la serata sarà offerta una degustazione di tisane a tema grazie alla collaborazione dell’Erboristeria Gaya Terra che ringraziamo di cuore! Gradita la prenotazione per ragioni organizzative.