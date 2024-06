Cultura e solidarietà, sul palco del teatro di Varese un doppio appuntamento con “Il Volto di Velluto”

L’Associazione Culturale “Il Volto di Velluto” è lieta di annunciare un doppio evento teatrale che si terrà il 15 e 16 Giugno 2024 presso il Teatro di Varese. Due serate dedicate alla cultura e alla solidarietà, dove l’intero incasso sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli, impegnata nella realizzazione della palazzina Il Faro, un approdo sicuro per le famiglie dei bambini oncoematologici.

Era Bello – 15 Giugno 2024, ore 21.00

“Era Bello” è una commedia drammatica che porta in scena la storia di Zeno, un anziano vedovo segnato dalla demenza senile, e dei suoi quattro figli. La trama ruota attorno alla decisione di trasferire Zeno in una casa di riposo e di vendere l’antica casa di campagna, suscitando un turbinio di emozioni e ricordi sepolti.

Note di Regia: La regia esalta la narrazione attraverso l’uso sapiente delle atmosfere e delle luci, creando un ambiente che riflette il delicato equilibrio tra la leggerezza della commedia e la profondità del dramma familiare. La scenografia, seppur scarna, diventa uno specchio delle emozioni dei personaggi. Con: Alessia Agostino, Andrea Del Vitto, Chiara Segù, Daniele Civelli, Emanuela Legno, Maria Ballerio, Matteo Tibiletti, Riccardo Coppola, Silvia Codo, Simone Pacelli, Stefano Buttiglione. Drammaturgia: Matteo Tibiletti. Regia: Emanuela Legno, Alessia Agostino, Matteo Tibiletti.

Borderline – 16 Giugno 2024, ore 18.30

Interpretato dai ragazzi del corso di teatro Giovani del Volto di Velluto, tra i 17 e i 23 anni, “Borderline” è una commedia drammatica ambientata nello stato immaginario di Ka-boom. La narrazione segue le vicende di personaggi che oscillano tra il ridicolo e il tragico, offrendo una pungente satira sulle divisioni moderne, i regimi autoritari e la corruzione.

Note di Regia: La regia si concentra su un approccio che esalta le contraddizioni interne dei personaggi e la drammaticità degli eventi, coinvolgendo emotivamente il pubblico e invitandolo a riflettere sulle divisioni sociali e politiche. La scenografia minimalista utilizza simboli potenti come un muro divisivo per rappresentare le divisioni etniche. Con: Alessia Rapisarda, Claudia Boldrini, Elettra Martini, Elisabetta Crestani, Filippo D’Angelo, Giada Perna, Giulia Arzeni, Giulia Marin, Lia Di Chiara, Luca Lama, Luca Matalon, Marcos Carassini, Pietro Ossola, Rebecca Pavone, Sara De Mitri, Simone Arzeni, Simone Pacelli, Sofia Mautone. Drammaturgia: Matteo Tibiletti. Regia: Emanuela Legno, Matteo Tibiletti

Biglietti:

– Singolo Spettacolo: 15€

– Entrambi gli Spettacoli: 24€

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro, Crazy Bricks and Games (Via Cairoli, 5) o

contattandoci all’indirizzo email: ilvoltodivelluto@gmail.com.

Per Informazioni e Contatti:

– Web: www.ilvoltodivelluto.it

– Facebook: Il Volto di Velluto

– Instagram: @ilvoltodivelluto

– Email: ilvoltodivelluto@gmail.com

– Telefono: 3479238808

Non perdete l’occasione di assistere a due serate di grande teatro e solidarietà. Vi aspettiamo

numerosi per condividere emozioni e sostenere una causa importante.