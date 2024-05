Villa Gonzaga di Olgiate Olona si tinge di giallo con Maurizio De Giovanni

L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di ascoltare l’autore presentare il suo libro “Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone”

Villa Gonzaga si tinge di giallo: domenica 16 giugno 2024, alle 11, la storica villa di Olgiate Olona ospiterà un incontro con Maurizio De Giovanni, uno degli autori più amati del panorama letterario italiano del settore.

L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di ascoltare l’autore presentare il suo libro “Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone”. Durante l’incontro, De Giovanni risponderà anche alle domande del pubblico, creando un momento di dialogo e approfondimento con i suoi lettori.

Per partecipare, è necessario prenotarsi contattando la biblioteca di Olgiate Olona al numero 0331 641560 o via email all’indirizzo biblioteca@comuneolgiateolona.it.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso Area 101, situata in Via Bellotti 22, sempre a Olgiate Olona, garantendo così la continuità dell’incontro indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.