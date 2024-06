La cena medievale e la cerimonia d’investitura aprono il Minipalio di Besnate

Il prossimo sabato 15 giugno, Besnate s’immerge in un’atmosfera medievale con la Cena Medievale e la Cerimonia di Investitura dei Consoli dei Borghi. L’evento, che si terrà in piazza Santa Maria al Castello, inizierà alle 19:30 e rappresenta l’anteprima del Minipalio, la popolare sfida tra i quattro “borghi” che compongono Besnate.

La Cerimonia di Investitura prevede la presentazione delle più alte cariche di ogni borgo e il loro giuramento, seguita dalla marchiatura del Podestà e dalla pesatura delle botti dei quattro borghi, da parte del Capitano di Giustizia. Inoltre, ci saranno esibizioni del Gruppo Sbandieratori di Besnate e una rievocazione storica di un duello medievale​ (vedi qui sul sito Minipalio)​.

La Cena Medievale, accessibile solo su prenotazione fino al 12 giugno, presenta due menù: uno per adulti, al costo di 20 euro, e uno per bambini, a 8 euro. Il menù per adulti include Pasta Rustega o Pollo Medievale con cipolle e una crostata della Castellana. Per i bambini, è previsto un panino con salamella e patatine, seguito dalla stessa deliziosa crostata.

Durante la serata, ci saranno spettacoli di musiche e danze medievali in costumi d’epoca, giochi per bambini e uno stand gastronomico aperto con birra e vino per tutti.

Il minipalio di Besnate dal 29 giugno 2024

Il Minipalio di Besnate è un evento annuale che celebra la storia e le tradizioni locali con una serie di attività che coinvolgono l’intera comunità. Dopo l’anteprima del 15 giugno, il Minipalio prenderà ufficialmente il via il 29 giugno, con una settimana ricca di eventi, giochi e competizioni tra i borghi locali. L’appuntamento annuale culmina in un grande evento finale il 6 luglio