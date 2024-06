Musica, divertimento e sport: Varese riabbraccia la “sua” Festa del Rugby

Sta ufficialmente per iniziare la ventunesima edizione della Festa Rugby Varese, che rispetto all tradizionali date del primo weekend di giugno, si terrá nei giorni del 13, 14, 15 giugno. «Siamo entusiasti – afferma Andrea Minidio, uno dei responsabili della parte artistica dell’evento – i nostri numerosi volontari, a cui siamo profondamente grati, stanno togliendo tempo alla propria vita di tutti i giorni per mettersi a disposizione con entusiasmo e sostenere la società, perché per noi questo è un evento fondamentale. Aprire l’Aldo Levi (il campo da rugby di Varese ndr) a tutta la cittadinanza con la tradizionale triade di musica, divertimento e sport».

Anche quest’anno la riduzione dei rifiuti è alla base dell’organizzazione della Festa: «Abbiamo come obiettivo quello di non rilasciare plastica al pubblico – prosegue Minidio – Tutto ciò che viene distribuito con il cibo e le bevande -bicchieri, posate, piatti – è totalmente ecosostenibile e compostabile».

«Nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale abbiamo deciso di cercare sponsor che ci aiutassero in un progetto per costruire posaceneri portatili che verranno distribuiti gratuitamente all’ingresso – spiega Simone Spiteri, di 4 Season Collapse – Hanno risposto in una serie di aziende e alla fine abbiamo trovato un accordo con due di queste, Nippomotors e Balthazar che ci hanno permesso di realizzare 7mila posaceneri». Un gesto di sensibilizzazione verso il pubblico e di rispetto per il campo sportivo dove la Festa di svolge. «Sarebbe meglio non fumare ovviamente – conclude Spiteri – Ma con la quantità di gente che arriva al nostro evento preferiamo ridurre il danno».

Dal lato sportivo, la Festa aprirà giovedì 13 con l’open day del minirugby a cui tutte famiglie che vogliono avvicinare e far scoprire il questo sport ai propri figli (dai 5 ai 10 anni) sono invitate. Non serve iscriversi.

Venerdì 14 si terrà il Memorial Paltani, evento sportivo che vedrà sul campo un triangolare tra Varese, Rho e Tradate, in ricordo di Andrea Paltani, ex giocatore dell’U16 del Varese scomparso per un tragico incidente qualche anno fa.

Anche quest’anno il sabato sarà dedicato al torneo Seven. Parteciperanno 10 squadre provenienti sia dall’Italia che dall’estero, che durerà dalla mattina alle 10,30 fino a pomeriggio inoltrato. Si concluderà con il classico e immancabile “terzo tempo” per tutti i giocatori, prima dell’inizio della serata musicale.

«Il Rugby Varese Music Challenge quest’anno è centrale nella programmazione della Festa – afferma Stefano Morandini, Mad Boys Eventi e Concerti – Dopo aver avuto i Punkreas ospiti l’anno scorso, quindi una proposta di grande livello, volevamo riprendere contatto con il territorio. Il Rugby Music Challenge, nato nel 2017, è diventato un punto di riferimento per la Festa del Rugby, creando dinamiche e collaborazioni tutte varesine. Abbiamo deciso di investire anche economicamente sul concorso: il primo premio sarà la registrazione di un singolo e la distribuzione digitale da parte di un’ etichetta discografica. Oltre ai tre finalisti – Murble Face, Attic Studio e Minerva – ad aprire la festa giovedì 13 giugno sara Scigjera, menzione speciale del contest decretata dalla giuria per essersi distinta per la tecnica. La giuria, composta da Elisa Fabris, Francesca Morandi, Lorenzo Semeraro e Graziano Incardona che si esibirà sul palco, sarà presente venerdì sul palco per decretare il vincitore»

.

Tanti gli ospiti di questa edizione nostrana della Festa del Rugby: DJ Ales di 4 Season Collapse, per il dj set del giovedì sera con quattro disc jockey affermati della provincia; Loste che il venerdì presenterá per la prima volta live sul palco dell’Aldo Levi il suo nuovo singolo Elevato Tasso; Gospel, Clurs, gli immancabili Sicks, e il Dj Set LGBTQ+ di Dj Cusa e La Ines, organizzato in collaborazione con Arcigay in apertura del Pride, ad animare il sabato.

Rivoluzione anche in cucina, dove approda per la prima volta la Polenta degli Alpini, che sarà disponibile per tutte e tre le serate.

«Rugby Varese è vicino al quartiere di Giubiano, si sente parte di esso e capiamo che l’afflusso di tante centinaia di persone può creare disagio e ringraziamo il quartiere per la pazienza che ogni anno ci dimostra – sottolinea il Presidente del Rugby Varese, Giovanni Barbieri – per arginare il più possibile il problema abbiamo, come già da qualche anno, una convenzione con due parcheggi, Lazio park e quello del Ponte, che per tutti e tre i giorni della festa saranno attivi con una tariffa convenzionata».

Anche quest’anno non mancherà la spinta benefica di questo evento: sarà infatti possibile partecipare alla raccolta fondi per l’associazione Cuori Eroi che già da tempo collabora con il Rugby Varese, acquistando le magliette con la scritta “NEVER GIVE UP”, motto di questo progetto.