Alla galleria Ottonovecento di Laveno la mostra dell’artista varesino Massimo Villa

Dal 7 al 30 giugno alla galleria d’arte Ottonovecento di Laveno Mombello (lungolago De angeli 40) è in mostra la personale dell’artista varesino Massimo Villa. La mostra, dal titolo Una tazza piena di ciliegie , espone 24 opere realizzate con la tecnica dell’olio su tela, accomunate da una ricerca estetica minuziosa per i dettagli.

L’inaugurazione è per venerdì 7 dalle 18 alle 20. La galleria è aperta dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13, e dalle 15 alle 20.

Massimo Villa è nato nel 1974 a Varese, dove vive e lavora. Dopo la laurea in Scienze Naturali all’Università Statale di Milano, prosegue il suo dialogo con il paesaggio esportandolo con la sensibilità del naturalista e l’occhio del pittore. Dipinti con la tecnica dell’olio su tela, nascono i cicli dedicati al Lago di Varese e alla palude Brabbia, alle montagne e ai boschi del Varesotto. Nel 2002 esordisce con una mostra personale a Milano nella galleria Bonaparte, a cui sono seguite diverse personali e collettive in spazi privati e pubblici. Nel 2008 ha cominciato a dipingere le prime nature morte. Si tratta soprattutto di nature morte di frutti, dipinti all’interno di contenitori in ceramica, e poi realizzati individualmente, a volte impilati come a creare piccole opere architettoniche.

La ricerca di Massimo Villa è segnata fin dagli esordi da un lavoro minuzioso sull’immagine caratterizzato da una precisione minuziosa che si ferma solo un passo prima dell’iperrealismo.

Informazioni:

https://www.massimovilla.it

Instagram @massimovilla.art

https://www.instagram.com/massimovilla.art?igsh=MTNkYnNqNHl1M3dsbA==