Domenica 16 giugno mercatino e aperitivo solidale di Good Samaritan Odv

Domenica 16 giugno, a partire dalle ore 14.30, Good Samaritan ODV ha in programma un pomeriggio speciale. Non solo un grande festa, ma un momento di condivisione di risultati, di sogni e di speranze future, di progetti ed esperienze: grazie alla testimonianza di Suor Dorina Tadiello, medico e missionaria appena rientrata a Gulu, potremo scoprire come procedono gli impegni di Good Samaritan in nord Uganda.

A seguire ci sarà l’intervento di Heco Energy e del suo CEO Massimiliano D’Angelo, azienda gallaratese che sostiene i progetti di Good Samaritan ODV, che parlerà del suo innovativo progetto.

A seguire un torneo a squadre per sfidarci e divertirci insieme. Non mancherà l’apertura del mercatino solidale, dalle 14.30 e un gustosissimo aperitivo a base di formaggi e salumi selezionati e spritz party (disponibile buffet vegetariano con hummus di ceci, cous cous alle verdure e torte salate, per soddisfare tutti i palati). Saremo allietati dalla musica dal vivo di Ivan Cut (Busking Project).

Programma della giornata

14.30 incontro in videochiamata con Suor Dorina Tadiello (ingresso gratuito)

15.30 giochi a squadra (quota di 5 euro a persona, compreso di aperitivo)

17.00 aperitivo e musica (offerta libera a partire da 10 euro)

Tutto il ricavato è a sostegno dei progetti educativi in nord Uganda, portati avanti da Good Samaritan, Suor Dorina e i Comboni Samaritans of Gulu, partner locali dell’associazione.

In occasione dell’aperitivo sarà aperto il MERCATINO SOLIDALE dell’associazione, dalle 14.30, che pro- pone deliziosi prodotti realizzati a mano con materie prime locali dalle donne ugandesi del progetto Wawoto Kacel. Abbiamo tante proposte per l’estate: a partire dai complementi d’arredo per la cucina tra cui dei sotto piatti in foglia di banano o rafia, per passare poi alle gonne realizzate con tessuto tinto a mano e per finire con tutta la bigiotteria in perle di carta da abbinare ai capi estivi.

A questi si aggiungono le proposte culinarie in collaborazione con realtà solidali: il laboratorio dolciario della Casa Don Puglisi di Modica che propone i cioccolati di Modica; la pasticceria C’est la vie di Giacomo Aceti di Varese che ci delizia con i biscotti al cioccolato d’Uganda; l’Anfass-Radici del fiume di Somma Lombardo che propone sali aromatici, sputafuoco e spaghettata e la cooperativa Libero Mondo dalla quale arrivano le tisanelle (miele aromatizzato pronto per una tisana in tazza) che hanno spopolato a Natale e altre nuove proposte come la crema di marroni e mandorle e il sugo di lenticchie.

New entry di prodotti realizzati a mano da Laboratorio Verde, di Fabrizio Ciapponi ed Emma Travaini, che si occupano di creazioni fai da te, cosmesi naturale, orto 100% naturale e cucina vegetale.

L’ingresso è libero. Se desideri puoi acquistare i prodotti attraverso lo shop on-line.