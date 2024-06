“Con grazia e fuoco”, a Castiglione Olona una serata di gala al castello con l’orchestra Masolino Ensemble

Serata speciale a Castiglione Olona, dove venerdì 14 giugno l’orchestra Masolino Ensemble replicherà il suggestivo concerto “Con grazia e fuoco”, già presentato con successo a Castiglione Olona e Venegono Inferiore. L’appuntamento è per le ore 21 al Castello di Monteruzzo,

Il concerto sarà proposto nel corso di una serata di gala con musica e degustazione.

Prima del concerto, alle 19.30, sarà possibile prenotare una cena al ristorante del Belvedere, con vista sulla Collegiata. Seguirà la rappresentazione del Coro & Orchestra Masolino Ensemble, che presenterà un programma che prevede il Magnificat di Bach, le Danze Polovesiane di Borodin da “Il Principe Igor” e la Moldava, brano per sola orchestra.

Per coloro che vorranno assistere unicamente al concerto, l’ingresso avrà un contributo minimo di 10 euro, e agli ospiti sarà offerto un brindisi. I fondi raccolti serviranno per finanziare l’acquisto di un palco per l’orchestra.

Le modalità di prenotazione per la cena sono indicate nella locandina che potete trovare a questo link.