Il lago di Monate di nuovo protagonista dell’Italian Open Water Tour Challenge 2024

Il lago di Monate torna protagonista della nona edizione dell’Italian Open Water Tour, traversata che avrà luogo domenica 16 giugno: apre la Hard Swim , gara classica di 5km con partenza alle 9:30, uno spettacolare percorso a vista che costeggerà gran parte del lago. A seguire alle 12:30, partirà la seconda gara di giornata, la Smile Swim di 2500 mt, la classica traversata del lago, gara più gettonata dell’evento. A chiudere il programma la Relay Swim, staffetta di mezzo miglio marino, distintiva del challenge.

“Con quella di quest’anno arriviamo alla nona edizione della traversata dei pionieri di Monate – afferma Marcello Amirante, coordinatore di Italian Open Water Tour – Monate è la terza tappa del challenge e non posso non sottolineare che nonostante in questo momento Monate non sia al primo posto tra le tappe, resta comunque la nostra tappa del cuore perché senza il nostro lago non sarebbe iniziata questa avventura”.

Quest’anno la Traversata dei Pionieri sarà la capofila del Trittico del Nord, percorsi molto ambiziosi che uniscono tre regioni, la Lombardia per Monate, il Trentino per il lago di Caldonazzo e Peschiera del Garda per il Veneto: “Camera di commercio è l’unica istituzione che ci sta sempre affianco – prosegue Amirante – Il lago di Monate è conosciuto in tutta Italia anche grazie a noi. Squadre intere partono da Napoli, Rieti, Aosta, Trieste per venire a gareggiare nel nostro e questo per noi è una grande fonte di orgoglio. La nostra speranza nel renderlo apripista del trittico è quella di contribuire alla scoperta di questo splendido lago come risorsa per tutto il territorio”.

In palio i trofei assoluti, quelli di squadra, le categorie over 40 e over 50 e quelli dedicati ai gruppi. La Traversata dei Pionieri è anche un evento benefico, sostiene infatti le attività di RarePartners Onlus, con cui è stato redatto il Progetto [E]motion. Alessandro Mannella, triathleta genovese affetto da sindrome di Usher, rara malattia degenerativa che porta alla cecità e alla sordità, ne è testimonial.

Presente alla conferenza stampa tenutasi nella mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno, presso la sala immersiva della Camera di Commercio di Varese, anche Franco Castagnino vicepresidente Società Nazionale di Salvamento, che fin dal primo anno dell Circuito si occupa della sensibilizzazione degli atleti sulla tutela della salute in acqua: “Nove anni fa è iniziata questa avventura proprio da Monate, se dopo nove anni siamo ancora qui è perché abbiamo creduto fortemente in questo progetto, che cresce e migliora proprio grazie alla rete e alla sinergia con tutti i nostri partners”.

Oxygen Triathlon Team, AVIS, Zogg, Birrificio Impavida e molte altre, sono le realtà che collaborano alla realizzazione di questo evento sportivo. Ma non si parla solo di sport: con la tappa di Italian Open Water Tour Challenge 2024 e la Summer Edition della Coppa del Mondo del Panettone prosegue una collaborazione nata a Genova che vede unirsi il mondo dello sport e quello dell’eccellenza italiana della pasticceria. I vincitori della Super Smile Swim, maschile e femminile, riceveranno tra i premi un panettone artigianale prodotto da maestri pasticceri della città di riferimento.