A Gallarate i “Giochi di Camelot”: una settimana per nonni e bambini

“Avventure e sfide intergalattiche” è il titolo dell’edizione 2024 dei “Giochi di Camelot”, appuntamento intergenerazionale che unisce nonni e nipoti alla RSA Camelot di Gallarate.

Giochi e appuntamenti vedono protagonisti ospiti della struttura, parenti, amici, volontari e personale.

“Il tema cambia ogni anno e questa edizione porterà gli Ospiti a esplorare lo spazio con le sue terre, le stelle e i satelliti misteriosi. Divisi in squadre, gli Ospiti affronteranno prove

e gare che stimoleranno curiosità, abilità e spirito competitivo, con medaglie per i primi tre classificati e un Trofeo per la squadra con più punti.”

La parata intergenerazionale si è tenuta lunedì 10 giugno, tra gli altri appuntamenti della settimana il jazz del martedì sera (con i “The shape”), l’inaugurazione del Bar Excalibur – riaperto dopo quattro anni – e infine domenica 16 giugno alle 16 il gran finale con i “Truzzi Volanti” e uno spettacolo di percussioni. Oltre alle premiazioni dei giochi che animano la settimana.