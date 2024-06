Gaudentes Musici, concerto per quattro voci a cappella e liuto a Velate

I “Gaudentes Musici” sono un quartetto di voci a cappella composto da Tea Irene Galli- soprano, Nausicaa Nisati -contralto, Matteo Magistrali -tenore e Renato Cadel -baritono e liuto.

Propongono un repertorio rinascimentale sacro e profano a voci sole, senza un supporto strumentale (a cappella) se non per pochi brani accompagnati dal liuto.

Nel programma non solo i grandi italiani del ‘500, il secolo d’oro della musica vocale ; Palestrina, Marenzio, Azzaiolo, Merula , O. di Lasso, Soriano, Tromboncino ma anche Paetorius, Hassler, Byrd, Verdelot, J.Des Prez, Arbeau.

E’ il periodo di massima raffinatezza ed espressività della scrittura musicale , la proposta è molto godibile sia nel brani sacri che in quelli profani con testi anche arguti e spiritosi.