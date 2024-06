Saronno commemora Matteotti, cerimonia e film per il centenario della sua morte

In occasione del centenario della morte di Giacomo Matteotti, l’amministrazione comunale di Saronno ha organizzato, in collaborazione con il Comitato Provinciale per la celebrazione dei 100 anni della morte di Giacomo Matteotti, proprio nel quartiere saronnese che ne riporta il nome, due momenti celebrativi.

La giornata commemorativa di un uomo simbolo della lotta contro il fascismo e dell’affermazione della democrazia italiana è quella di sabato 15 giugno.

Alle ore 11, nella rinnovata via Amendola, è prevista la cerimonia con le istituzioni. Alle ore 21.30, l’appuntamento è con la proiezione cinematografica del film “Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini, ad ingresso libero e senza necessità di prenotazione. In caso di maltempo la proiezione verrà spostata all’interno dell’edificio X2.