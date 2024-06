Maurizio de Giovanni porta “Pioggia” a Maccagno con Pino e Veddasca

“Pioggia” in arrivo all’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca sabato 15 giugno alle 17.45. E con il romanzo “Pioggia” a Maccagno, arriva anche il suo autore, Maurizio de Giovanni: uno dei più apprezzati, seguiti, amati scrittori italiani, un nome che segna profondamente il genere giallo, al quale sa donare sfumature, emozioni, storie sempre nuove e che riescono a unire e dosare sapientemente il mistero, l’indagine con le emozioni, i sentimenti, le passioni più profonde dell’animo umano.

A promuovere l’incontro, come evento conclusivo di questa edizione della rassegna “Intrecci”, sono la libreria Cerutti e Pozzi Mondadori di Luino con l’Associazione Amici del Liceo Sereni di Luino.

“Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone” (Einaudi), nella prima tappa per la provincia di Varese di presentazione del libro, narra di una storia serrata, dolorosa, in una Napoli devastata proprio da una pioggia incessante, che prende le caratteristiche dei sentimenti dei protagonisti, squadra capace e unita, che ancora deve fare i conti con un passato che altri faticano a

cancellare, con pregiudizi che non hanno motivo di essere. Una storia nella quale de Giovanni dimostra ancora una volta la sua maestria di narratore e la sua profonda umanità.