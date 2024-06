La fiaba di Belle e Leonardo Da Vinci sul palco di Cassano Magnago

Dopo un anno, segnato dalla voglia di crescere, in cui ci si è lasciati alle spalle il Covid, Backstage Studio, scuola di danza targata Uisp che fa capo all’associazione Genesi, è pronta a debuttare – sabato 15 giugno, nel cinema teatro di piazza San Giulio di Cassano Magnago – con due spettacoli diversissimi tra di loro ed entrambi intriganti.

Il primo si intitola “La fiaba di Belle” andrà in scena alle ore 15.30. Pensato per i bambini si tratta di uno spettacolo romantico e delicato, dove gli allievi e allieve si esibiranno nel ruolo di personaggi di fantasia danzando e interpretando sulle note della musica.Lo spettacolo è ideale per chi ama sognare e ritagliarsi una parentesi nella vita frenetica di tutti i giorni.

Il secondo spettacolo in programma, sempre sabato 15 al Teatro di Cassano Magnago, si terrà alle ore 18,30. Si intitola “Leonardo da Vinci – il suo Genio nel linguaggio della danza” ed è nato da un’idea ambiziosa: tradurre in danza gli studi sull’ingegneria, le scienze e la botanica del genio eclettico vissuto a cavallo tra il 1400 e il 1500. Mentre altre coreografie sono ispirate alle sue opere più famose, una su tutte “la Gioconda”.

La scelta coraggiosa è stata quella di affiancare al genio del Rinascimento musiche moderne con contaminazioni classiche, per adattarle ai vari stili di danza proposti dai coreografi. Le coreografie saranno enfatizzate da proiezioni scenografiche dei lavori di Leonardo. Ne è nato un unicum, mai visto prima. Un lavoro enorme in termini di coreografie, costumi, scenografie.

«Si tratta di uno spettacolo molto tecnico – spiega Francesca Restuccia, insegnante di danza classica, moderna e contemporanea -. Ci siamo presi qualche licenza poetica e abbiamo ottenuto un risultato molto forte e dinamico. Ne consiglio la visione, perché davvero quest’anno ci siamo superati: porteremo in scena con oltre 90 allievi, due spettacoli veramente belli».