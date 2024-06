Fiber4planet: l’arte di Elena Rizzardi in mostra a Palazzo Marliani Cicogna di Busto

Dal 15 giugno al 14 luglio 2024 gli spazi di Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arsizio ospiteranno il programma Fiber4Planet, inserito nella rassegna artistica “Uno spazio per l’Arte” promossa dal Comune e in particolare dall’assessorato alla cultura.

Fiber4Planet è una macro-installazione in fiber art (opere realizzate in fibre tessili ndr) di Elena Rizzardi (a cura di Carla Tocchetti) che si è ispirata al Great Green Wall Africano (GGW), uno dei più importanti modelli di intervento sostenibili per lo sviluppo del pianeta. GGW è progetto di riforestazione che attraversa il cuore dell’Africa con l’ambizione di cambiarne il microclima, creando una barriera fisica contro l’avanzamento del deserto e portando speranza di vita per milioni di persone che abitano nelle regioni più aride del mondo.

Nata e cresciuta in uno dei distretti tessili più importanti d’Italia, Elena Rizzardi possiede un vero e proprio “DNA fiber”. Da vent’anni coltiva infatti un prezioso archivio di tessuti artigianali di recupero che è un «illimitato vivaio materico di fili, lamine, strati, fiocchi, intrecci sui quali costruire ulteriore meraviglia», afferma la curatrice Carla Tocchetti. «Strappati al consumismo delle eccedenze e delle discariche, gli avanzi dischiudono la possibilità di una seconda creazione, che la Rizzardi produce con sapienti tagli e gessature, riflessi e sfumature acriliche e persino interventi in tufting. È la nascita di una seconda bellezza, sapiente – perchè ci spinge fermarci e vedere oltre, a riscrivere la trama già scritta, ma anche salvatrice – perché capace di restituire in ogni frammento d’opera infiniti microcosmi nei quali perderci, e ritrovarci consapevoli del tempo delle cose, del loro valore, di ogni nostro gesto che incide sul destino del pianeta».

Elena Rizzardi è sempre stata attenta ai risvolti sociali ed economici legati alla sostenibilità ambientale, avendo come obiettivo lasciare una impronta ecologica positiva ad ogni livello del tessuto sociale. Si stima che dal 2000 ad oggi oltre 150.000 persone siano state intercettate dalle sue opere presenti in rassegne, biennali d’arte, sedi istituzionali, scuole e istituti di formazione, centri diurni di assistenza anche a disabili gravi (come il CDD Gallarate che ha partecipato al progetto), showrooms, gallerie, negozi e dimore private in una quindicina di Nazioni. Nel 2025 la Rizzardi parteciperà alla IATB 2025, biennale australiana itinerante dedicata alla Fiber Art.

L’esposizione di Fiber4Planet è promossa dal Comune di Busto Arsizio sulla scia della collaborazione con il Museo del Tessile per il progetto ”DNA.fiber” ed è sostenuta dalla collaborazione con Saporiti Italia, Corderia Bossi, DBcolor, Kiwanis International Como, Torsellini Glass Emotion, Premiato Biscottificio Varese e CDD Gallarate. Il progetto sarà presentato tra giugno e settembre in location non convenzionalmente prestate all’arte contemporanea: Como, Varese, Gavirate e Gallarate e proseguirà nel 2025 oltre i confini regionali e nazionali.

Nel corso della mostra avranno luogo due eventi approfondimento: sabato 22 giugno (ore 18) ci sarà la tavola rotonda intitolata “Foreigners here and everywhere” ispirato al tema della Biennale di Venezia. Venerdì 5 luglio invece sempre Palazzo Marliani Cicogna ospiterà “La magia della scena. Franca Squarciapino, una vita per l’Arte”, una conversazione con Franca Squarciapino e Paolo Aquilini sul costume teatrale come opera di fiber art.

ORARI – Lunedì chiuso - martedì-giovedì 18-22 - venerdì 9.30-13 e 18-22 - sabato 17.30-22 - domenica 18-22

Inaugurazione sabato 15 giugno ore 18.00