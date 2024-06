“In Festa con Silvia”, al Centro Giovanile San Carlo di Varese un weekend di sport e solidarietà

Il weekend del 15 e 16 giugno 2024, il Centro Giovanile San Carlo di Varese ospiterà l’evento “In Festa con Silvia”, una due giorni all’insegna dello sport, della musica e della solidarietà. L’incasso della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli, ente filantropico che supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie.

Il clou dell’evento sarà il Torneo di Volley misto 3+3, che vedrà la partecipazione di 12 squadre. Il torneo inizierà sabato 15 giugno alle ore 12:00 e proseguirà domenica 16 giugno a partire dalle ore 10:00.

Durante tutto il torneo sarà attivo un banco cucina che offrirà spiedini, salamelle e patatine fritte. Inoltre, sabato sera e domenica a pranzo, sarà disponibile pizza e cucina a cura di Piedigrotta di Varese.

Il programma delle serate prevede momenti di intrattenimento per tutti i gusti:

Sabato 15 giugno: alle ore 20:30 si terrà un concerto con i “B@ttisti”, una band che promette di far divertire tutti i presenti con la loro musica coinvolgente.

Domenica 16 giugno: alle ore 15:00, i più piccoli potranno godere di un pomeriggio di animazione con lo spettacolo “Divertimento con Clown Pallina”.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi all’evento, è possibile contattare Chiara al numero 3498114203 o via email a mcguiotto@gmail.com, oppure Mauro al numero 3474296242.

L’evento è organizzato con la collaborazione di diverse associazioni locali, tra cui l’Oratorio San Carlo Borromeo, La ReteGiovani Varese e Quelli del ’63. Il patrocinio è offerto dal Comune di Varese.

Non mancate a questa occasione per trascorrere un weekend all’insegna dello sport, della musica e della solidarietà, contribuendo a una causa importante come quella della Fondazione Giacomo Ascoli.