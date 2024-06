Coro Europae Cantores in concerto: Sogno di una Notte di Mezza Estate a Comerio

Il Coro Europae Cantores è pronto a incantare il pubblico con due imperdibili concerti intitolati “Sogno di una Notte di Mezza Estate”. Diretto dal maestro Federico Cester, il coro presenterà un percorso musicale che promette di trasportare gli spettatori in un mondo di melodie suggestive e armonie incantevoli.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 14 giugno 2024 alle ore 21:00, presso il suggestivo Chiostro di Voltorre a Gavirate, situato in Via San Michele. Questo scenario storico e affascinante offrirà un’atmosfera unica per godere delle esibizioni vocali del coro.

Il secondo concerto si terrà domenica 16 giugno 2024 alle ore 21:00, nella splendida cornice del Parco di Villa Tatti a Comerio, con ingresso da Via Streccione. Un’occasione perfetta per trascorrere una serata all’aperto, immersi nella bellezza della musica e della natura.

L’ingresso a entrambi gli eventi è libero, rendendo questi concerti un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di musica e cultura.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web del coro all’indirizzo www.europaecantores.net.

Non perdete l’occasione di vivere una serata magica con il Coro Europae Cantores e lasciatevi trasportare dal “Sogno di una Notte di Mezza Estate”.