A Cadegliano Viconago il Teatro dei Navigli con “Alice”

Con: Valerio Ameli, Michela Caria, Maurizio Misceo

Testo: Michela Caria

Regia: Luca Cairati

Prod.: Centro Teatro dei Navigli (MI)

È l’ultimo giorno di scuola e Alice, per essere promossa, deve risolvere un curioso indovinello. Ma dove trovare la

soluzione? Il tempo stringe e le idee sembrano non arrivare… ma per fortuna Alice si addormenta ed è così che approda nel mondo dei sogni, abitato da buffi personaggi: il Cappellaio tutto Matto, il Brucaliffo trampoliere, la bizzarra Regina di Cuori, i simpatici fiori canterini e molti altri ancora! Sono proprio loro a guidarla nel sorprendente Paese delle Meraviglie ed è proprio grazie al loro aiuto che Alice riuscirà sciogliere il curioso indovinello, ritrovare la fiducia in se stessa e ad essere così promossa! Un turbinio di trovate esilaranti, la magia dell’imprevisto, la comicità magnetica degli attori fanno di questa versione di Alice uno spettacolo divertente, onirico e dove la fantasia regna sul Mondo delle Meraviglie…e non solo!