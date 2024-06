Un weekend per mangiare, tifare e ballare insieme, con la Street Food Parade a Cassano Magnago

Musica in cuffia e dal vivo, tante proposte street food, ma quest’anno anche – immancabile – il maxischermo per vedere la partita della nazionale: torna la Street Food Parade a Cassano Magnago, l’evento promosso dall’associazione Le Officine, nel verde del parco della Magana.

Formula nuova per alcune aggiunte (a partire dal maxischermo) ma collaudata: «Questa è l’ottava edizione, in dieci anni di costante collaborazione con Le Officine» dice Alessandro Passuello, assessore della cittadina. «Il valore per noi è la continuità di questo binomio che continua, è produttivo, ha fatto conoscere a tutta la provincia il nostro parco della Magana».

«C’è questa bella continuità che fa sì che questo appuntamento sia diventato un po’ come una festa del paese, con ingresso gratuito e sempre con grande varietà e tante novità» dice Matia Campanoni, di Le Officine.

«Ci sono truck che propongono cibo che va dal Messico all’Asia, all’Italia, dal pesce al vegano. Poi c’è la silent disco, ma anche i concertini, rock e jazz, dal palco».

Al di là dell’ampia scelta di truck che anche quest’ano porta qualche curiosità in più, la novità principale – inevitabile – è che «per la prima volta avremo il maxi schermo 5 metri per 3 al sabato sera, per vedere la partita sotto le stelle».

Dove e quando

Appuntamento da venerdì 14 a domenica 16 giugno, fino a sera, al Parco della Magana a Cassano Magnago.

La zona della Magana è dotata di parcheggi circostanti, ma gli organizzatori ci tengono a dire (almeno ai cassanesi, che abitano vicini, ma può valere anche per chi abita a Gallarate che si può arrivare anche «a piedi o in bici, per passare belle ore senza code e smog per la ricerca di parcheggi».

Il programma completo

VENERDÌ 14 GIUGNO

18:00 apertura cancelli, mercatino, bar e food truck

20 Mike Pastori & his new dodos live

21 Silent Disco

00:30 chiusura

SABATO 15 GIUGNO

18:00 apertura cancelli, mercatino, bar e food truck

19 Spettacolo di giocoleria con Stefano Locati

20.30 Diretta maxischermo Italia-Albania Europei di Calcio 2024

21:00 silent disco

00:30 chiusura

DOMENICA 16 GIUGNO

11:00 apertura cancelli, mercatino, bar e food truck

19:30 Krimò Jazz live

00:30 chiusura

VENERDÌ & SABATO dalle 21.00: SILENT DISCO

Mentre tutto nel parco tace, NOI BALLIAMO

3 DJ trasmettono 3 generi diversi su 3 canali differenti su cui sintonizzarsi con speciali cuffie

wireless, per dare vita alla rivoluzione danzante più silenziosa che c’è!

Tutti i food truck

APE CESARE – Hamburger in puro stile romano!

A SU SATTU – Panini tipici sardi con suino, formaggi e salumi sardi, seadas e l’immancabile mirto!

ARTS – Hamburger di Fassona piemontese

ZUCCHIATI – Arrosticini di pecora abruzzesi

EL GNOCO LOCO – Gnocco fritto e salumi misti a volontà!

IL CANNOLO – Cannoli siciliani fatti al momento!

PANZEROTTI BARESI – Panzerotti e Calzoni fritti e al forno

PICANHA’S CUBE – Picanha tradizionale Brasiliana servita con le tipiche chips di platano fritto!

AWAKTE – Il meglio delle specialità Messicane: Burrito, Tacos, Nachos, Mexican e molto altro ancora

MASALA – Specialità indiane

PAN PAN – Hamburger Gourmet APOLPINFACCIA – Specialità di pesce BILLI’S – Hamburger di maremmana