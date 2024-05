Investito in aeroporto da un camion, muore all’Aquila pilota dell’elisoccorso

All’aeroporto dell’Aquila è morto investito da un mezzo pesante un pilota del 118 di 41 anni: Paolo Dal Pozzo abitava a Cardano al Campo, zona di Gallarate.

La tragedia è avvenuta sabato 25 maggio, durante la prima giornata dell’Air show all’aeroporto dei Parchi di Preturo, frazione dell’Aquila: Dal Pozzo era lì come co-pilota dell’elisoccorso del 118.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato travolto da un’autocisterna in manovra sulla pista dell’aeroporto, essendo finito forse nell’ “angolo cieco”, il punto non visibile all’autista del mezzo pesante.

La manifestazione, che prevedeva il volo di prova delle Frecce Tricolori, è stata annullata.

Dal Pozzo aveva conseguito il brevetto di elicotterista con la Marina Militare, per cui è stato in servizio per alcuni anni. Era poi passato a lavorare per l’industria privata, con la Babcock International, pilotando gli elicotteri da soccorso Leonardo AW139.

Viveva con la famiglia a Cardano, nella zona di Gallarate di cui è originaria la moglie.